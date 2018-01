"Schwer-in-Ordnung-Auwweis" in Rheinland-Pfalz geplant

Behörden Rheinland-Pfalz will "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" einführen

Berlin. Toller Erfolg für die 14-jährige Hannah aus Pinneberg: Das Mädchen mit Downsyndrom hatte sich im Oktober 2017 für einen "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" anstelle ihres Schwerbehindertenausweises stark gemacht – und jetzt will ein Bundesland das Dokument offiziell einführen.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" (MZ) berichtet, habe Rheinland-Pfalz eine spezielle Kartenhülle mit der Aufschrift "Schwer-In-Ordnung-Ausweis" entwickelt. Sie könne ab sofort kostenlos beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung beantragt werden.

Auch Hamburg zeigt sich unbürokratisch

"Hierbei steht vor allem der Gedanke der Inklusion in die Gesellschaft, in der jeder Mensch respektiert wird und gleichberechtigt sowie selbstbestimmt an dieser teilhaben kann, im Vordergrund", sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler der MZ.

Hannah hat aus ihrem Schwerbehindertenausweis einen Schwer-in-Ordnung-Ausweis gemacht und darüber geschrieben.



Du bist klasse, Hannah! pic.twitter.com/TMnJkvPvGS — Marvin Ronsdorf (@Marvin_Ronsdorf) 20. Oktober 2017

Bereits im November hat das Hamburger Versorgungsamt dem Antrag eines Jungen stattgegeben. Er hatte nach dem großen Zuspruch, den Hannah in den sozialen Medien erfahren hatte, ebenfalls einen "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" gefordert. Der offizielle Schwerbehindertenausweis werde allerdings weiterhin benötigt, hieß es damals seitens der Behörde.

Hannah hatte in der Herbstausgabe des Magazins "Kids Aktuell" ihren Wunsch gedichtet. Die Familie war von den Reaktionen "völlig überrumpelt", wie ihre Mutter dem "Pinneberger Tageblatt" sagte. Doch das nahm sie gerne in Kauf: "Für die Sache ist es aber etwas Gutes."

(cho/dpa)