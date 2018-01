In Salzgitter ist ein zwölfjähriges Mädchen angeschossen worden.

Silvesternacht Zwölfjährige in Salzgitter angeschossen - drei Festnahmen

Salzgitter. Ein zwölfjähriges Mädchen in Salzgitter ist in der Silvesternacht angeschossen worden - die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen drei Verdächtige. "Die Hintergründe der Tat sind noch unklar", sagte Polizeisprecher Matthias Pintak am Montag. "Wir vernehmen gerade die Beschuldigten und die Zeugen."

Das Mädchen wurde um Mitternacht auf dem Gehweg vor dem Haus ihrer Eltern von einer Kugel in den Oberkörper getroffen und im Krankenhaus notoperiert. Die Ärzte informierten die Polizei. Am Tatort fanden die Ermittler Projektilhülsen. Dank Zeugenaussagen konnten sie in der Nähe drei Verdächtige festnehmen.

Welche Art von Waffen im Spiel waren, steht noch nicht fest. Ebenso wenig, ob die drei Tatverdächtigen alle an der Tat beteiligt gewesen sind und wer von ihnen einen scharfe Waffe eingesetzt hat, berichtet die "Braunschweiger Zeitung".

ie Straße rund um den Tatort war am Montag noch mit Flatterband abgesperrt. Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen suchten dort nach Spuren. Die Polizei vernahm Zeugen und Tatverdächtige. "Es ist noch unklar, ob die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen wird", sagte der Polizeisprecher. (dpa)