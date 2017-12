Wham! Single-Charts – „Last Christmas“ geht auf Rekordkurs

Baden-Baden. So viele wie nie zuvor: Insgesamt 39 Weihnachtshits sind zurzeit in den Offiziellen Deutschen Single-Charts. Das hat GfK Entertainment ermittelt. Die beliebtesten sind demnach Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" (Platz drei) und der Wham!-Klassiker "Last Christmas" (Platz vier).

Rechnet man sämtliche Platzierungen zusammen, mischt "Last Christmas", das im Jahr 2008 schon einmal Rang vier erreichte, bereits zum 129. Mal die Top 100 auf. Es ziehe damit mit dem Song "Sky And Sand" von Paul & Fritz Kalkbrenner gleich.

Chris Rea schafft neues Allzeit-Hoch

Falls Wham! (die Band, die aus George Michael und Andrew Ridgeley bestand) nächste Woche nochmal dabei ist, wäre "Last Christmas" die am häufigsten platzierte Chart-Single überhaupt, so GfK Entertainment.

"Driving Home For Christmas" von Chris Rea (Platz acht) landet in den aktuellen Single-Charts ebenfalls ein neues Allzeit-Hoch. Neben bekannten Festtagshits sind laut GfK auch einige erst kürzlich veröffentlichte Hits dabei: zum Beispiel "Santa's Coming For Us" von Sia (Platz 51) oder "You Make It Feel Like Christmas" von Gwen Stefani feat. Blake Shelton (Platz 55).

Platz eins der Single-Charts besetzt nach wie vor Ed Sheeran mit "Perfect", Platz zwei Bausa ("Was du Liebe nennst").

Ed Sheeran führt die Album-Charts an

In den Album-Charts steht ebenfalls Ed Sheeran auf Platz eins ("÷"; sprich: Divide), gefolgt von Helene Fischer ("Helene Fischer") und Peter Maffay ("MTV Unplugged"). Den einzigen Neueinstieg steuern Huncho Jack, Travis Scott & Quavo ("Huncho Jack, Jack Huncho") auf Platz 33 bei.

Ansonsten tauche das Thema Weihnachten zehnmal auf, unter anderem bei Helene Fischers Album "Weihnachten" (Platz sieben) sowie "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert, Vol.4" (Platz neun) und Michael Bublés "Christmas" (Platz 18). (dpa)