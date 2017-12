Privatjet bohrt sich auf Malta führerlos in Hauswand

Die Spitze der Dassault Falcon 7x steckt am internationalen Flughafen von Malta in einer Hauswand.

Luqa. Ohne Besatzung an Bord ist ein Privatjet am internationalen Flughafen von Malta in ein Gebäude gekracht. Wegen starken Winden habe sich die Maschine aus den Bremsklötzen gelöst und sei führerlos gegen das nahegelegene Bürohaus gefahren. Die Spitze der Dassault Falcon 7x bohrte sich förmlich in die Hauswand.

Wie das Portal "Times of Malta" berichtet, sei der Schaden am Gebäude geringer als am Flugzeug. Niemand sei zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Gebäude gewesen, sagte ein Sprecher der Firma, der das Gebäude gehört. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Wer ist der Besitzer des Flugzeugs?

Wem der Privatjet gehört, ist nicht ganz klar. Einigen Medienberichten zufolge soll die Maschine dem Briten Michael Ashcroft, dem früheren stellvertretenden Vorsitzenden der konservativen Partei (Tories), gehören. Als er auf Twitter darauf angesprochen wurde, verneinte er das – löschte den Tweet allerdings wenig später wieder. (bekö)