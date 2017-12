Weihnachtsmänner surfen in Florida für den guten Zweck

Hunderte Surfer schmissen sich an Heiligabend in Florida in Weihnachtsmann-Kostüme und stiegen aufs Surfbrett.

Wellenreitende Weihnachtsmänner gab es an Heiligabend in Florida schon zum neunten Mal. Sie surften, um Geld für ein Museum zu sammeln.

Cocoa Beach. Hunderte Surfer haben sich an der Ostküste Floridas in Weihnachtsmannkostümen auf die Bretter geschwungen, um über die Wellen zu reiten. Ziel der Aktion am Sonntag in Cocoa Beach war es, Spenden für ein Museum und eine gemeinnützige Organisation zu sammeln. Wie die Zeitung "Florida Today" berichtete, hatten die Veranstalter 837 Armbänder an diejenigen verteilt, die als Weihnachtsmänner surfen wollten.

Aber nicht alle wagten sich in voller Montur samt Rauschebart in die Fluten. Manche Teilnehmer trugen lediglich die typische rote Mütze samt weißer Bommel. Und wer auf die perfekte Welle gehofft hatte, wurde enttäuscht. Der Wellengang war schach.

Es war bereits das neunte Mal, dass die Aktion mit dem Namen "Surfing Santas" stattfand. (dpa)

