Rettungskräfte der Feuerwehr in Moskau (Russland) sind neben einem Linienbus, der die Treppe zu einer Unterführung hinunter fuhr, im Einsatz.

Ein Bus ist in Moskau erst in eine Menschenmenge und dann die Treppe zu einer Unterführung hinabgefahren. Es gibt Tote und Verletzte.

Vorfall Bus fährt in Moskau in Menschenmenge – Tote und Verletzte

Moskau. In Moskau ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen tödlich verletzt. Nach Agenturmeldungen vom Montag wurden weitere 15 Fußgänger verletzt. Der Bus fuhr noch die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stehen, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigten.

In ersten Berichten war von vier oder fünf Todesopfern die Rede. Es sei gelungen, einen tot geglaubten Mann wiederzubeleben, berichteten örtliche Medien. Der Vorfall ereignete sich an einer Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der ein vielbesuchtes Einkaufszentrum und die U-Bahn-Station "Slavyansky Bulvar" liegen.

Еще одно видео аварии pic.twitter.com/Np4n6YsiRW — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 25. Dezember 2017

Busfahrer spricht von defekten Bremsen

Ursache des Busunglücks ist möglicherweise ein Versagen der Bremsen. Wie die Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf Ermittler berichtete, sprach der Fahrer von einem Versagen des Bremssystems. Der Bus habe sich nach dessen Schilderung selbst in Bewegung gesetzt, er habe ihn nicht mehr stoppen können.

Als der Bus an die Decke der Unterführung fuhr, kam er zum Stehen.

Foto: Sergey Kiselev / dpa

Der Busfahrer war nach dem Vorfall festgenommen worden. (dpa/jkali)