Wieder eine Prüfungspanne in Berlin

Am dritten Prüfungstag passierte die Panne, die zunächst sicher einige Schüler freute: Sie bekamen eine Klausur vorgelegt, die sie bereits als Übungsklausur im Unterricht an ihrer Gesundheits- und Krankenpflegerschule geschrieben hatten.

Der bisher bekannte Hintergrund der Panne, die sich am 10. Juli ereignete und am Nachmittag des selben Tages intern bekannt wurde, erinnert an die Matheprüfungen für Realschüler. Vor einige Wochen war kurz nach der Prüfung der Zehntklässler bekannt geworden, dass die Prüfungsfragen vorab bekannt geworden waren. Die Prüfung musste in ganz Berlin wiederholt werden.





Nun hieß es aus der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales mit, dass dem Landesamt für Gesundheit und Soziales vor den Prüfungen der Gesundheits- und Krankenpfleger ein anonymes Schreiben zugegangen sei, in dem behauptet wurde, die Klausurthemen seien bekannt. Das Landesamt habe daraufhin Anzeige gegen Unbekannt erstattet und die Schulen um neue Vorschläge gebeten, hieß es nun in einer Pressemitteilung. Unter diesen Vorschlägen sei dann versehentlich die nunmehr annullierte „Übungsklausur“ eingereicht worden.





Nun müsse die Teilprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung annulliert werden, hieß es von der Senatsverwaltung. Betroffen sind hiervon seien 455 Prüflinge aus 14 Schulen. Im Einvernehmen mit den Schulleitern ist als Ersatztermin der 25. Juli festgelegt worden.

„Ich bedaure sehr, dass die Prüflinge nun einen Teil der Prüfung wiederholen müssen“, teilte. Franz Allert, Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales mit. „Wir werden darauf achten, dass die neue Klausur denselben Schwierigkeitsgrad hat und, mit. niemand benachteiligt wird.“

Einem Bericht der "Berliner Zeitung" zufolge werden die Prüfungfragen von einem Gremium aus Vertretern der Pflegeschulen ausgewählt und dann dem Landesamt zur Genehmigung vorgelegt. Dieses Verfahren solle nun überdacht werden, hieß es.