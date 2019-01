Ein Roadmovie durch den Wendesommer 1989

In Zeiten, in denen sich das Gros deutscher Filmkomödien damit begnügt, schale Gags auf Kosten ihrer meist gering bemittelten Protagonisten abzufeuern, ist ein Film wie „Adam und Evelyn“ eine besondere Wohltat. Das Spielfilmdebüt des Berliners Andreas Goldstein, der vor allem mit Dokumentarfilmen auf sich aufmerksam machte, gewinnt seinen lakonischen Witz aus der Reibung unterschiedlicher Haltungen zum Leben im Allgemeinen und gesellschaftlichen Umbrüchen im Speziellen. Durch die Kamera von ­Jakobine Motz, die auch als Koautorin und Cutterin verantwortlich zeichnet, nimmt das Publikum teil an einer sehr persönlichen, bisweilen intimen Geschichte, ohne eine andere Haltung als der des mehr oder weniger stummen Zeugen aufgezwungen zu bekommen.

Ein Sommer der Entscheidungen

Es beginnt im August 1989. Die Zeichen für Damenschneider Lutz Frentzel, genannt Adam (Florian Teichtmeister), und Evelyn (Anne Kanis) stehen auf Veränderung. Aber weniger, weil man die ungarisch-österreichische Grenze für eine kurze Zeit durchlässiger gemacht hat. Vielmehr kommt Evelyn, die Gaststättenfacharbeiterin in Ausbildung, ungewöhnlich früh von der Arbeit nach Hause, als ihr Adam beim Maßnehmen einmal mehr seine Hände nicht von einer Kundin lässt. Blicke treffen sich, perplex, verwundet und schon steht nicht nur der gemeinsame Sommerurlaub in Ungarn zur Disposition, sondern die ganze, zuvor geradezu paradiesisch gelebte Liebesbeziehung.

Ein nicht eben raffiniertes Versteck im Wartburg

Foto: Neue Visionen

Während der Mann sich nur im sicher geglaubten heimischen Rahmen heimlich austobte, bricht die immer schon von größeren Sehnsüchten bewegte Frau nun als frisch getrennter Single Richtung Balaton auf, mit Freundin Mone (Christin Alexandrow) und Michael (Milian Zerzawy) aus dem Westen. Adam, getrieben von Eifersucht und Verlustangst, setzt sich in seinen Wartburg 311 und knattert hinterher. Am Wegesrand liest er Katja (Lena Lauzemis) auf, die es ohne Papiere über die deutsche Botschaft in Budapest nach Westen schaffen möchte.

Ein Roadmovie gewinnt an Fahrt, in dem Land- und Spielkarten sozusagen offen auf dem Tisch liegen, und das aus der Frage, wo der nächste Zug welche Beteiligten hinführen wird, subtil gleichermaßen Spannung und Witz erzeugt.

„Adam und Evelyn“ basiert auf Ingo Schulzes gleichnamigem Bestseller, der seinen Anfang in einem Drehbuchprojekt für den mittlerweile verstorbenen ungarischen Regisseur Péter Bacsó nahm. Über den Umweg seines längst zur Schullektüre avancierten Romans ist er nun doch noch Film geworden. Der Eindruck drängt sich auf, dass auch hier zusammenfand, was zusammengehört. Die Ruhe und Lakonie der Erzählung, die im Gegensatz zur Vorlage mit sparsamen, aber umso ­wir- kungsvolleren Dialogen aus­- kommt, die Farben von Spätsommer und Herbst, das hintergründige Charisma der Darsteller (Teichtmeister und Lau zemis sind gleichermaßen in Film und Theater zuhaus, Kanis war bisher vor allem im Fernsehen zu sehen), das alles erinnert nicht zuletzt an den spröden Charme der besten Defa-Komödien und den poetischen Sinn des großen osteuropäischen Kinos.



Drama D 2018 100 min., von Andreas Goldstein, mit Anne Kanis, Florian Teichtmeister, Lena Lauzemis