Ein unbestelltes Feld voller Geheimnisse: „Gutland“

Wo er aufgewachsen sei, wird Jens (Frederick Lau) irgendwann gefragt. "Karlsruhe", nuschelt der junge Mann mit den ungepflegten Haaren, den es irgendwo aufs Land in Luxemburg verschlagen hat. "Ein Großstadtjunge", sagt sein Gegenüber. Der Vergleich sagt durchaus etwas aus über die Gegend, in der der luxemburgische Regisseur Govinda Van Maele sein Spielfilmdebüt spielen lässt. Felder, Bauernhäuser, Wald: Von hier aus erscheint Karlsruhe tatsächlich als Großstadt.

Mit einer Tasche voller Geld kam Jens hierher und fragte nach Arbeit. Die Landbewohner lehnten ihn erst ab – wer mitten in der Erntezeit fragt, kann es nicht ernst meinen. Aber dann lernt Jens in der Dorfkneipe die forsche Lucy (Vicky Krieps) kennen, die ihn prompt in ihr Bett einlädt. Schon am nächsten Tag findet er im älteren Jos (Marco Lorenzini) eine Art Schutzpatron, der ihm einen Job mit Unterkunft besorgt und dafür nur eines haben will: dass Jens in seinem Blasorchester mitspielt. Jens kann noch nicht mal Noten lesen, aber Jos meint, das könne man lernen.

Auf dem Land hat jeder seine Geheimnisse

Foto: LAURENT THURIN-NAL

"Gutland" ist eine neue, frische Variante auf das Thema des Fremden, der in eine alteingesessene Gemeinschaft kommt. Man glaubt zu wissen, worauf alles hinausläuft, zumal irgendwann die Polizei auftaucht und von einem Banküberfall in Köln erzählt. Aber Van Maele filmt in so ruhigen, langen Einstellungen den arbeitsamen Alltag der Luxemburger Provinz, dass die Bilder zweideutig werden.

Wenn drei Bauern Jens ins Maisfeld schicken und dann mit Mähdreschern losfahren, weiß man nicht mehr, ob es tatsächlich ein Mordversuch war oder Jens' paranoide Wahrnehmung. Klar ist, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber während er darauf achtet, nie zu viel von sich preis zu geben, nimmt er auch ein seltsames Verhalten seiner neuen Nachbarn wahr.

Forsche Maid: Vicky Krieps als Lucy

Foto: - / dpa

Mal blinzelt ihm eine Frau verschwörerisch zu, während sie Sex mit einem anderen Mann hat, wovon er unfreiwillig Zeuge wird. Dann will er einschreiten, wenn zwei Väter ihre Kinder sadistisch bestrafen. Außerdem entdeckt er eine Serie von Nacktfotos, in denen er die Gesichter aber nicht erkennt, und ein verlassenen Haus, dessen Besitzer vor Jahren spurlos verschwunden ist. Kurzum: Die Landbewohner scheinen ihrerseits einiges zu verbergen.

Govanda Van Maele lässt Profis wie Frederick Lau und Vicky Krieps Seite an Seite mit Luxemburger Laien spielen. Das Letzeburgische, das die Einheimischen sprechen (und das untertitelt wird), verstärkt die Atmosphäre des Unwirklichen und Unheimlichen. Der mit ungewohnter Entspanntheit aufspielende Lau darf hier mal aus seinem Rollenfach des Soziopathen ausbrechen und selbstbewussten einen Mann spielen, der sich verführen lässt. Ob zum Guten oder zum Schlechten, muss jeder für sich entscheiden.