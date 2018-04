Und die Liebe höret nimmer auf: „Die Nacht der Nächte“

Tagsüber streiten wir, nachts schlafen wir zusammen", bringt es der Mann auf den Punkt. Seine Frau daneben lacht. Es ist eine universelle Beschreibung des Ehelebens. Denn so weit die Schwestern Nesrin und Yasemin Şamdereli für ihren Dokumentarfilm "Die Nacht der Nächte" auch gereist sind, läuft es immer wieder darauf hinaus. Bei den Rotthäusers im Ruhrgebiet wie den Nagarayyas in Indien, den Sugiharas in Japan und Bill Novak und Norman MacArthur in den USA.

Die Paare wurden für einige Szenen auch animiert

Foto: Concorde

Das verbindende Element dieser Paare ist, dass sie seit mehr als fünf Jahrzehnten zusammen sind. So unterschiedlich ihre Ausgangsbedingungen auch waren – die Nagarayyas heirateten über die indischen Kasten-Grenzen hinweg, die Sugiharas wurden von ihren Eltern füreinander ausgesucht, Bill und Norman mussten lange auf ihr Recht zur Eheschließung warten –, so ähnlich präsentieren sich die Paare nach all der Zeit. Man akzeptiert die eingefahrenen Rollen und schaut mit Melancholie auf die gemeinsame Vergangenheit.

Aber natürlich verdankt sich diese Ähnlichkeit vor allem der Perspektive der Filmemacherinnen, deren Konzept merkwürdig unklar bleibt. Wollten sie die unterschiedlichen Kulturen herausstellen oder die Universalität der Liebe?

Die Regisseurinnen Yasemin (l.) und Nesrin Şamdereli bei der Premiere ihres Films

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon/picture alliance

In bedächtigem Fernseh-Feature-Rhythmus wird zwischen den Paaren hin und hergeschnitten, man beobachtet Bill und Norman bei den Hochzeitsvorbereitungen oder zeigt die Sugiharas auf ihren wunderbaren Reisanbau-Terrassen, unterbrochen von Interviews mit einem oder beiden Partnern.

Die Offenheit der Protagonisten, von sich zu erzählen, scheint groß, das Interesse der Interviewer dagegen ehr gering. Man erfährt gerade genug, um zu begreifen, dass mit fokussierter Nachfrage jedes einzelne der Paare genügend Stoff für 90 Minuten ergeben würde – allein schon Bill und Norman und ihr Kampf um Akzeptanz als Paar. Zusammengemixt aber kommt der Film über Gemeinplätze kaum hinaus.