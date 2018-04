Zu gut für diese kriminelle Welt: die Filmsatire „Gringo“

Was für eine irrwitzige Story. Was für eine Anhäufung unsympathischer, satirisch überzeichneter Charaktere. Was für ein dramaturgisches Durcheinander in einem Film, der zu viel will und zu wenig einlöst. Dass die turbulente Action-Komödie "Gringo" des australischen Regisseurs Nash Edgerton dennoch mit einem hohen Unterhaltungswert punkten kann, liegt an seinen erstklassigen Darstellern, die ganz in den zynisch überzeichneten Figuren aufgehen.

Man spürt bei "Gringo" stets, wo seine Wurzeln liegen: irgendwo zwischen Tarantino und den Coen-Brothers, ohne freilich je an die Vorbilder heranzureichen. Der biedere Harold (David Oyelowo) ist Betriebs­bereichsleiter bei einem US-Pharmaunternehmen, das mit in Mexiko produzierten, ­medizini­schen Marihuana-Pillen den ganz großen Coup landen will. Er ist glücklich mit seiner Frau (Thandie Newton), obwohl die ihn durch extravagante Ausgaben in den Ruin treibt.

Eisblöcke spielen, das kann sie gut: Charlize Theron als Elaine

Foto: Gunther Campine / dpa

Als Harold mitbekommt, dass seine kaltschnäuzigen Chefs Richard (Joel Edgerton) und Elaine (Charlize Theron) ihn abservieren wollen und seine Frau ihn zudem mit seinem Vorgesetzten betrügt, bricht seine heile Welt zusammen. Aus Rache inszeniert er in Mexiko seine eigene Entführung und fordert satte fünf Millionen Dollar Lösegeld. Doch Harold ist zu gut für diese kriminelle Welt. Die Aktion läuft gründlich schief und auf einmal hat er nicht nur das mexikanische Drogen-Kartell, sondern auch einen fiesen Ex-Söldner, zwei dusselige mexikanische Motelbesitzer und auch noch die US-Drogenfahndung an den Fersen.

Charlize Theron und Joel Edgerton, der Bruder und Produktionspartner des Regisseurs, ­machen ihre Sache als verabscheuungswürdige Manager-Karikaturen großartig. David Oyelowo als gejagter Gringo ist der nahezu einzige Sympathieträger in dem Tohuwabohu. Sharlto Copley gibt einen kantigen Killer, der nebenher für eine Wohltätigkeitsorganisation jobbt. Und Carlos Coronas als Drogenboss Villegas geht besonders feist zur Sache. Da kann die falsche Antwort auf die Frage, welches Beatles-Album das beste war, schon mal zu einem Kopfschuss führen.

Regisseur Nash Edgerton bei der Filmpremiere

Foto: Phillip Faraone / Getty Images

Andere Figuren hingegen bleiben blass. Wie Harolds Ehefrau oder das in einem weiteren Handlungsstrang aktivierte Pärchen Miles (Harry Treadaway) und Sunny (Amanda Seyfried). Es gibt jede Menge komödiantische Momente. Es geht auch ziemlich brutal zu. Und die wenigen Stunt-Einlagen sind durchaus gelungen. Nur verliert man irgendwann den Überblick über das gute Dutzend Protagonisten, das sich von Geldgier getrieben auf den armen Harold stürzt. Spaß macht das trotzdem. Übrigens: Das beste Album der Beatles war nicht "Sgt. Pepper", sondern "Let It Be". Gut zu wissen, falls man mal einem Drogenboss wie Villegas über den Weg läuft.