Florian Silbereisen und Helene Fischer „Wir hatten zehn Wahnsinnsjahre“

Ein inniger Moment: Helene Fischer und Florian Silbereisen Arm in Arm und mit Tränen in den Augen bei den Schlagerchampions „Das große Fest der Besten“ in Berlin.

Berlin. Eine tief ergriffene und sichtlich nervöse Helene Fischer (34) kann ihre drei gewonnenen Trophäen kaum allein halten. Florian Silbereisen (37) eilt seiner Ex-Freundin, trotz allem, natürlich zu Hilfe. Fast alle der 10.000 Menschen um sie herum haben den ganzen Abend nur auf diese Begegnung gewartet. „Eigentlich ist alles wie immer und trotzdem bissel anders“, sagt Silbereisen. Die live übertragene ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ im Velodrom am Sonnabend ist der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit Bekanntwerden der Trennung des Vorzeige-Paars der deutschen Musikszene. Die Nachricht kurz vor Weihnachten hatte viele Fans tief berührt – nun wirken die beiden Musikstars, als Vollprofis bekannt, ungewöhnlich ergriffen. Fischer hat Tränen in den Augen. Während sie sonst diejenige ist, die über allem schwebt, steht diesmal Silbereisen als Gastgeber im Mittelpunkt. Auf der Bühne treten neben seiner Ex-Freundin viele andere Musikstars auf: Darunter die Kelly Family, Andrea Berg und Andreas Gabalier.

Viele Anspielungen auf das neue Single-Leben

Silbereisen, der auf einem funkensprühenden Motorrad über den roten Teppich fährt, wird den ganzen Abend über immer wieder auf die Trennung angesprochen. So schlägt Sängerin Maite Kelly auf der Bühne vor, sie könnten jetzt beide einen Single-Club gründen. „Ja, das könnten wir“, sagt der frisch Getrennte. Viele Frauen in der Halle kichern. Etwas später wird Silbereisen von einem Fan die Frage gestellt, ob er eigentlich kochen könne. Ja, ein bisschen, sagt der Sänger. „Es schmeckt mir ...“ Er stockt. „Na ja, und das reicht ja jetzt.“ Schon kurz vor der Show hatte er der „Bild“-Zeitung gesagt, dass er noch keine neue Freundin habe. „Ich bin nicht bei Tinder oder sonstigen Dating-Portalen. Ich bin also nicht auf der Suche, aber ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht übrig bleibe.“

Seine Ex-Freundin hat dagegen eine neue Liebe in Thomas Seitel, einem ihrer Tänzer, gefunden. Die Beziehung wurde zeitgleich mit der Trennung von Silbereisen bekannt. Mit ihm teile sie weiterhin eine tiefe Freundschaft. „Auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach zehn Jahren bedeutungslos hin“, hatte die Sängerin nach dem Beziehungsende gesagt.

Silbereisen wünschte dem neuen Paar Glück, nannte Seitel einen „tollen Kerl“ und betonte, er und Helene seien nach der Trennung noch enger zusammengewachsen. Der „Bild“ erzählte er am Freitag in einem Interview, dass er und seine Ex-Freundin weiterhin beste Freunde seien und täglich telefonierten. In ihrer zehnjährigen Beziehung hat Silbereisen den Aufstieg seiner Freundin zum Megastar miterlebt, aber die beiden lernten auch die Schattenseiten der Glitzerwelt kennen: Fast wöchentlich wurde über Hochzeit, Kinder oder Trennung spekuliert. Die mediale Dauerbeobachtung habe das gemeinsame Leben „nicht nur schön“ gemacht, wie Florian Silbereisen damals erzählte. Medienrummel hin oder her, für Helene scheint es wie in der Liebe auch beruflich rundzulaufen: Laut dem „Forbes“-Magazin gehört sie zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt, noch besser als Britney Spears. Zum 40-jährigen Jubiläum hob sie die Modezeitschrift „Vogue“ aufs Cover.

„Jetzt erst mal durchatmen“, sagt Silbereisen, als er Arm in Arm mit seiner Ex-Freundin auf der Bühne im Velodrom steht. Die letzten Monate seien natürlich etwas turbulent gewesen, erzählt Fischer in ihrem metallic Minikleid. Sie wolle sich nach den vergangenen eineinhalb Jahren mit zwei Tourneen nun ein bisschen Ruhe gönnen, ein bisschen zurückziehen.

Ein Fan stellt dann doch noch eine Frage, die schon seit Wochen durch die Schlagzeilen geistert: Was passiert nun, nach der Trennung, mit dem großen Tattoo, das Helenes Gesicht zeigt und auf Florians linkem Oberarm prangt? „Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen“, sagt der Gastgeber. „Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens.“

