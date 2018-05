African Food Festival Berlin: Diese Infos müssen Sie wissen

Afrikanische Kultur in Berlin: Essen, Musik, Kunst und Design auf dem African Food Festival Berlin. Alle wichtigen Infos zum Festival.

Berlin. Passend zur warmen Jahreszeit findet Anfang Juni das African Food Festival Berlin statt. Alle wichtigen Infos zu Festival, Tickets und Anfahrt finden Sie hier:

Wann und wo findet das African Food Festival Berlin statt?

Das African Food Festival Berlin findet am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Juni statt. Gefeiert und gegessen wird an beiden Tagen von 12 bis 22 Uhr in der Eventlocation Osthafen Berlin.

Was wird auf dem African Food Festival Berlin geboten?

Auf dem African Food Festival wird authentische afrikanische Küche sowie afrikanisches Streetfood aus allen Teilen des Kontinents angeboten. Auch vegane Alternativen gibt es auf dem Food Festival. Zahlreiche Live-Acts und DJs sorgen für eine musikalische Untermalung des African Food Festival mit einer Mischung aus Afrobeats, Afrohouse und anderen Musikrichtungen.

Für alle Interessierten gibt es auf dem African Festival außerdem einen Designmarkt, Kunstausstellungen und verschiedene Workshops und Talks, die den Besuchern der Veranstaltung die urbane afrikanische Kultur näher bringen.

Ist das African Food Festival Berlin kinderfreundlich?

Ja, das African Food Festival bietet eine Spielecke für Kinder an. Außerdem stehen einige Workshops für die Kleinen zum Thema afrikanisches Essen auf dem Programm des African Festivals.

Was kostet der Eintritt zum African Food Festival Berlin?

Fans von afrikanischer Kultur können Tickets für die Veranstaltung online für 3 Euro oder an der Tageskasse für 4 Euro erwerben. Außerdem bieten die Veranstalter des African Food Festival Berlin Familien- und Gruppentickets an. Der Eintritt für Kinder unter 10 Jahre ist frei.

Wie komme ich am besten zum African Food Festival am Osthafen Berlin?

Fans von afrikanischem Essen und afrikanischer Musik, die gerne zum African Food Festival Berlin wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den S-Bahnhöfen Treptower Park und Warschauer Straße ist der Veranstaltungsort fußläufig erreichbar. Mit der Buslinie 347 können Besucher des African Food Festival Berlin bis zur Station Osthafen fahren.

