Alles, was Sie zum Dumpling Festival Berlin wissen müssen

Berlin. Food Fans von asiatischem Essen können sich ganz besonders über das erste Dumpling Festival Berlin Ende Juni freuen. Serviert werden die asiatischen Teigtaschen "Dumplings" in verschiedenen Variationen, Formen und Farben. Alle Infos zum Festival finden Sie hier:

Wann und wo findet das Dumpling Festival Berlin statt?

Das Dumpling Festival Berlin findet am Samstag, den 30. Juni und Sonntag, den 1. Juli in dem ehemaligen Münzprägewerk "Alte Münze" in Mitte statt. Besucher des Streetfood Festivals können die asiatischen Teigtaschen am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr probieren.

Wie viel kostet der Eintritt beim Dumpling Festival Berlin?

Der Eintritt für die Veranstaltung rund um das asiatische Streetfood beträgt 4 Euro.

Was wird auf dem Dumpling Festival Berlin geboten?

Das Dumpling Festival Berlin dreht sich ganz um die Teigtaschen. Dumpling-Fans können sich über eine große Auswahl an Asia-Streetfood aus Japan, China, Korea und anderen asiatischen Ländern freuen. Das Streetfood auf dem Dumpling Festival sticht auch optisch ins Auge: Die Dumplings werden in verschiedenen Formen und Farben angeboten.

Neben verschiedenen geschmacklichen Variationen der asiatischen Dumplings gibt es sowohl vegetarische Alternativen, als auch süße Teigtaschen mit Schokolade zur Nachspeise.

Aktuelle Infos zum Dumpling Festival Berlin finden Sie auf der Facebookseite der Veranstaltung.

Was sind Dumplings?

Dumplings sind gefüllte Teigtaschen, die eine Reihe von Variationen in der Herstellung und Befüllung sowie der Zubereitung zulassen. Die Dumplings können gedünstet, gekocht, gebraten oder frittiert serviert werden.

Auf dem Dumpling Festival Berlin wird eine breite Auswahl von verschiedenen Dumpling-Variationen angeboten, die von den Festival-Besuchern probiert werden können. Klassischerweise werden sie mit Essstäbchen gegessen.

Wie komme ich am besten zum Dumpling Festival Berlin?

Dumpling-Fans, die das Streetfood Festival in der Eventlocation "Alte Münze" besuchen möchten, nutzen am Besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Klosterstraße kann der Veranstaltungsort des Dumpling Festival Berlin fußläufig erreicht werden.

