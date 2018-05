Runrig: Alle wichtigen Infos zum Abschiedskonzert in Berlin

Berlin. Nach 45 Jahren in der Musikindustrie und unzähligen Erfolgen feiert die keltische Rockband Runrig ihren wohlverdienten Abschied mit der "The Final Mile"-Tour. Fans von Celtic Rock können ein letztes Mal ihre Idole in Berlin zelebrieren. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Farewell-Konzert von Runwig in Berlin:

Wann und wo findet das Konzert von der schottischen Band Runrig statt?

Das letzte Konzert von Runrig in Berlin findet am 7. Juni um 19 Uhr in der Zitadelle Spandau statt.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin (Spandau)

Gibt es noch Tickets für das Runrig-Konzert in Berlin?

Ja es gibt noch Tickets für das Konzert der Celtic-Rocker Runrig in Berlin. Ab 51 Euro gibt es Konzertkarten für Stehplätze in der Zitadelle Spandau, z.B. bei dem Ticketanbieter eventim zu kaufen.

Was kann ich von dem Runrig-Konzert in Berlin erwarten?

Die schottischen Rocker von Runrig zelebrieren mit ihrer finalen Tour "The Final Mile" ihr großen Erfolge der letzten 45 Jahre in der Musikbranche. Die Farewell-Konzerte sollen außerdem ein Dankeschön an ihre treuen Fans sein, die sie in diesen Zeitraum begleitet haben.

Gibt es noch mehr Konzerte von Runrig in Deutschland?

Ja, die Celtic-Rockband gibt drei abschließende Konzerte in Deutschland. Das Runrig-Konzert in Berlin am 7. Juni bietet den Auftakt der Deutschlandkonzerte während der "The Final Mile"-Tour. Am 8. Juni tritt Runrig in Stuttgart auf, am 9. Juni rockt die Band die Lanxess-Arena in Köln. Für alle Veranstaltungen sind noch Tickets verfügbar.

Wie komme ich am Besten zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Runrig-Fans, die zu dem finalen Berlinkonzert in der Zitadelle Spandau wollen, nutzen am Besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Konzertbesucher können die Zitadelle Spandau vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichen.

Wer mit dem Auto zum Runrig-Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen.

