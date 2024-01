Berlin. Union muss zum Pflichtspielstart in Freiburg mit einer Premiere klarkommen, die dem Bundesligisten bislang erspart geblieben ist.

Das Erste, was Nenad Bjelica macht, ist das Verteilen von Lob. Die Mannschaft von Union Berlin habe „sehr toll trainiert“, man habe in der Wintervorbereitung „in allen Bereichen gearbeitet, Defensive, Verhalten beim Umschalten oder wenn wir keinen Ball haben“, so der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten. Das war auch bitter nötig, wartet am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) mit dem SC Freiburg gleich eine Aufgabe, die hundert Prozent erfordert.