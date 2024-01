Berlin. Union schlägt Drittligist Arminia Bielefeld im Testspiel mit 2:0, offenbart jedoch, wie weit der Weg zum Klassenerhalt wirklich ist.

Nenad Bjelica brachte es ohne Umschweife auf den Punkt. „Das ist noch sehr weit weg von dem, was ich haben möchte. Wir müssen noch viel arbeiten“, sagte der Trainer von Union Berlin nach dem 2:0 (0:0) im Testspiel gegen Arminia Bielefeld. Ein Erfolgserlebnis für den Berliner Fußball-Bundesligisten, der im ersten Saisonabschnitt wahrlich nicht von solchen Momenten verwöhnt wurde.

Vor 14.107 Zuschauern in der Alten Försterei taten sich die Berliner gegen den Drittligisten jedoch schwer. Und das hatte nichts mit den Temperaturen um den Gefrierpunkt zu tun. „Mit dem Ball lief in der ersten Halbzeit nicht viel“, gestand Mittelfeldspieler Janik Haberer: „Keine Frage, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen bis zum Ligastart.“ Dieser ist am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) beim SC Freiburg, der sich gerade mit einem 5:2 im Test bei Eintracht Frankfurt einstimmte.

Union und Hertha starten durch weitere Videos

Auf der multimedialen Anzeigebande auf der Gegengeraden warb der Hauptsponsor der Köpenicker mit seinem neuesten Streaming-Blockbuster: Transformers – Aufstieg der Bestien. Irgendwie passend zur momentanen Situation, befindet sich Union Berlin doch gerade in einem solchen Transformationsprozess. Nur von Bestien war auf dem gefrorenen Rasen noch zu wenig zu sehen.

Kral ersetzt verletzten Khedira im defensiven Mittelfeld

Engagement war vorhanden, doch es war auch zu erkennen, welch weiter Weg auf die Berliner wartet, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Immerhin gab es Ansätze, diese werden gegen die Konkurrenz jedoch kaum reichen, um den 15. Platz zu halten, von dem aus Union in die zweite Saisonhälfte starten wird. Vor allem defensiv hatte der zwei Klassen höher spielende Gastgeber der Arminia viel zu viel angeboten.

Viererkette in der Abwehr, Kevin Volland (rechts) und Benedict Hollerbach (links) auf den Flügeln, Alex Kral im defensiven Mittelfeld für den wegen einer Wadenverletzung auf unbestimmte Zeit fehlenden Rani Khedira – Trainer Bjelica ließ seine Mannschaft in einer Formation starten, die durchaus auch in Freiburg auflaufen könnte. Doch was Zusammenspiel und Selbstverständlichkeit in den eigenen Aktionen angeht, wird Union noch einige Zeit brauchen

Rönnow muss erneut seine ganze Klasse zeigen

Erst nach rund 20 Minuten übernahm Union das Kommando, schnürte die Bielefelder mit gutem Pressingverhalten regelrecht am eigenen Strafraum ein. Doch mehr als ein Strohfeuer war dies nicht. Ein Weitschuss durch Jerome Roussillon (28.), ein abgefälschter Schuss von Kevin Volland (31.) und ein Versuch von Benedict Hollerbach von der Strafraumgrenze (45.) waren noch die besten Möglichkeiten.

Wieder war es Frederik Rönnow, der einen Rückstand verhinderte. Unions Nummer eins im Tor war zur Stelle, als der Bielefelder Merveille Biankadi den Ball einschlenzen wollte (38.). Unions Torwart ist es zu verdanken, dass der Champions-League-Teilnehmer nicht auf einem Abstiegsplatz überwintert.

Aaronson und Haberer treffen für Union Berlin

Da beide Mannschaften nach der Pause ordentlich durchwechselten, wurde es nun lebhafter, qualitativ jedoch nur bedingt besser auf dem Platz. „In der zweiten Halbzeit haben wir gute Reaktionen gezeigt, wenn wir Ballverluste hatten. Auch im Kombinationsspiel sieht man, dass diese Mannschaft gewöhnt ist, im 3-5-2-System zu spielen“, erklärte Coach Bjelica.

Die Folge waren die beiden Tore durch Brenden Aaronson nach einem herrlich langen Pass des eingewechselten Leonardo Bonucci (54.) sowie durch Haberer, dessen Schuss noch unhaltbar abgefälscht wurde (59.).

