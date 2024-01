Berlin. Coach Nenad Bjelica startet bei Union Berlin in seine erste Vorbereitung. Doch die Herausforderungen bis 13. Januar sind enorm.

Die Zeit für Nenad Bjelica, den Trainer von Union Berlin, ist knapp. Nur elf Tage verbleiben dem Kroaten für seine erste Vorbereitung der Mannschaft auf einen Saisonabschnitt, der im Mai mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga enden soll. Bereits am 13. Januar (15.30 Uhr) steht zum Punktspielstart des neuen Jahres die Partie beim SC Freiburg an. Und mit dem Trainingsauftakt am Dienstagnachmittag warteten auf Bjelica drei Baustellen, die es schnell zu beheben gilt.