Berlin. Die Anhänger von Union starten traditionell mit dem Weihnachtssingen in die Feiertage. 28.500 Fans singen in der Alten Försterei.

Wenn ein Kerzenmeer die Alte Försterei in warmes Licht und Wohlbehagen taucht, die „Stille Nacht“ für 90 Minuten besungen wird, wenn der Duft von Glühwein und Bratwurst sich vermischt mit dem Klang von Posaunen – dann ist Weihnachtssingen bei Union Berlin.

Seit 20 Jahren findet sich die Union-Familie zusammen, um sich am Abend vor Heiligabend auf das Fest der Liebe einzustimmen. 28.500 Mitglieder bildeten auch in diesem Jahr Berlins größten Weihnachtschor, lobpreisten „O Tannenbaum“ und besangen die „O du fröhliche“ Weihnachtszeit. Ein jeder in seiner eigenen Tonalität, aber alle aus vollem Herzen.

Chor des Emmy-Noether-Gymnasiums gibt den Takt vor

Auch in diesem Jahr gab der Chor des Emmy-Noether-Gymnasiums aus Köpenick Ton und Takt vor, an dem sich alle orientieren konnten. Begleitet von Posaunen war auch die eine oder andere Union-Hymne zu hören. Der feierlichen Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Die Sorgen, auch die sportlichen (der Fußball-Bundesligist steckt so tief im Abstiegskampf wie noch nie in seiner fünfjährigen Erstliga-Historie), sollten dennoch verfliegen.

Unterbrochen wurde der Gesang von der Weihnachtsgeschichte, vorgetragen vom Grünauer Pfarrer Ulrich Kastner. Sein Vorgänger, Pfarrer Peter Müller, hatte einst die Wichtigkeit dieser Geschichte wie folgt herausgestellt: „Für mich öffnet die Weihnachtsgeschichte ein Tor, durch das Gott zu den Menschen gekommen ist.“ Wo, wenn nicht in jenem Stadion, in dem jeder Spieler als „Fußballgott“ gefeiert wird, wäre sie folglich besser aufgehoben?

89 „Alt-Unioner“ trafen sich 2003 zum ersten Weihnachtssingen

An diese Symbiose hatten jene 89 Unentwegte nicht gedacht, als sie im Jahr 2003 die alte Alte Försterei enterten, um sich gemeinsam die Sorge um ihren in schwerer finanzieller und sportlicher Not befindlichen Verein von der Seele zu singen. Was jene Anhänger vom Fanclub „Alt-Unioner“ damit in Gang gesetzt hatten, sollte sich schnell zeigen.

Selbst im Jahr 2008, als das Stadion wegen des Umbaus gesperrt war, versammelten sich gut 4000 Menschen im Luisenhain vor dem Rathaus Köpenick. Allerspätestens seit 2011 (18.000 Besucher) ist das Weihnachtssingen nicht mehr wegzudenken. Initiator Torsten Eisenbeiser spricht von einem „wahr gewordenen Märchen“.

Den Auftakt bildeten dieses Jahr die Eisernen Bläser zusammen mit dem Männerchor von Eintracht Mahlsdorf, ab 19 Uhr wurde traditionell gesungen. 90 Minuten lang, genauso lange wie ein Fußballspiel normalerweise dauert. Seine Einzigartigkeit hat das Weihnachtssingen dennoch nie verloren.

