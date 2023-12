Berlin. Union kassiert im Bundesliga-Keller eine herbe Niederlage und muss sich fragen lassen, wo das neu gewonnene Selbstvertrauen hin ist.

Union Berlin hat im Abstiegskampf einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica kassierte beim VfL Bochum ein 0:3 (0:2) und fiel auf Relegationsplatz 16 zurück.

„Wenn du gegen direkte Gegner spielst, dann ist ein Sieg noch wichtiger“, hatte Bjelica die Wichtigkeit des letzten Auswärtsspiels in diesem Kalenderjahr herausgestellt. Bochum, nicht Madrid, „ist unsere Liga momentan. Wir müssen uns richtig anpassen an die Art und Weise, wie Bochum spielt. Das ist ein aggressiver Gegner, der sehr viel ins Pressing geht, direkten Fußball spielt und viel Unterstützung von den Fans erhält.“

Der Union-Coach hatte seine Mannschaft dafür wieder umgestellt. Für den verletzten Robin Gosens, dessen Fußballjahr nach einem Schlag aus dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid (2:3) beendet ist, spielte Sheraldo Becker nach wochenlanger Verletzungspause wieder von Beginn an. Außerdem ersetzte Benedict Hollerbach Verteidiger Paul Jaeckel. Soll heißen: Viererkette in der Abwehr und viel Tempo über die Außenbahn.

Union-Fans protestieren gegen die DFL mit Tennisbällen

Die Praxis sah jedoch ein wenig anders aus, als man es sich bei den Köpenickern vorgestellt haben dürfte. Becker war die Pause anzumerken, dem Angreifer fehlte die Spritzigkeit. Und Hollerbach, gegen Mönchengladbach vor einer Woche noch gefeierter Unruhestifter auf dem Platz, bekam nicht den Platz, um seine Qualitäten ausspielen zu können.

Natürlich ließen es sich auch die rund 2000 mitgereisten Union-Fans nicht nehmen, gegen den von den Klubs der ersten beiden Ligen beschlossenen Einstieg eines Investors in die Deutsche Fußball Liga (DFL) zu protestieren. Nach zwölf Minuten flogen Tennisbälle auf den Rasen, auch kleine Schokoladentaler, dazu gab es Schmähgesänge in Richtung DFL und ein Banner mit der Aufschrift: „Wir werden kein Teil eures Deals sein – Scheiss DFL!“

Bochums Stürmer Takuma Asano machte während der rund vier Minuten Unterbrechung das Beste aus der Situation und ließ sich ein Stück Schokolade schmecken. Ob dies dem japanischen Nationalstürmer den Extra-Schub gegeben hat, um mit der allerletzten Aktion der ersten Halbzeit das 0:1 aus Union-Sicht zu erzielen, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben (45.+5). Fakt ist jedoch: Der Rückstand der Berliner war verdient.

Union Berlin lässt sich einfach auskontern

Nach dem Spektakel gegen Madrid fehlte es an Frische. Und gegen leidenschaftliche Bochumer machten sich auch die nachvollziehbaren Abstimmungsschwierigkeiten im 4-2-3-1-System unter Bjelica bemerkbar. Die Hausherren waren in ihren Defensivaktionen bissiger, wirkten zudem im Spiel nach vorn sicherer. Torwart Frederik Rönnow musste erneut alles aufbieten gegen Goncalo Paciencia (28.) oder auch gegen Asano (30.). Unions Möglichkeiten durch Janik Haberer (33.) oder Hollerbach (44.) waren zu harmlos.

Bezeichnend war das 0:2 in der 54. Minute. Die eigene Chance verschludert, ließ sich Union im direkten Gegenzug auskontern. VfL-Torwart Manuel Riemann, Asano, Christopher Antwi-Adjei und schließlich Paciencia mit dem Abschluss – es brauchte nur vier Stationen, um Union endgültig in die Knie zu zwingen. Asano hätte kurz darauf sogar noch erhöhen können (57.).

Das 0:3 durch Kevin Stöger per Foulelfmeter wird Union-Coach Bjelica endgültig auf den Boden der Tatsachen geholt haben, was den Berg an Arbeit angeht, den der Kroate vor sich hat. Dass der Strafstoß erst nach Ansicht der Videobilder durch Schiedsrichter Sven Jablonski gegeben wurde – geschenkt (77.). Innenverteidiger Diogo Leite war schlicht zu ungestüm in den Zweikampf mit Bochums Matus Bero gegangen. Vom Selbstvertrauen, das die Berliner aus den Spielen gegen Gladbach und Madrid gesammelt hatte, war jedenfalls nichts zu sehen.

