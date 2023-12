Berlin. Bei Union steht Kevin Volland als Sinnbild für neue Hoffnung im Abstiegskampf. Deshalb ist der Stürmer nicht nur in Bochum so wichtig.

Kevin Volland wirkt zufrieden. Jedenfalls zufriedener, als er es in den ersten vier Monaten als Profi bei Union Berlin gewesen ist. Zufriedenheit, die in seinem Gesicht abzulesen ist, wenn er nach dem Spiel in der Mixedzone Rede und Antwort steht. Allein dieser Umstand offenbart zwei grundlegende Neuerungen für den 31-Jährigen: Er steht auf dem Platz, und er hat etwas Signifikantes zum Spielausgang beigetragen.