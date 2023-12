Berlin. Das finale Champions-League-Spiel gegen Real Madrid hat gezeigt, dass Union Berlin wieder funktioniert. Der Abstiegskampf kann kommen.

Als Jude Bellingham in der Nacht zu Mittwoch das Berliner Olympiastadion verließ und in den Mannschaftsbus von Real Madrid stieg, hatte das etwas ziemlich Endgültiges. Die glitzernde Welt der Champions League, die klangvollen Namen des europäischen Fußballs, die magischen Nächte in der Königsklasse – sie haben sich aus der Hauptstadt verabschiedet.