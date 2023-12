Berlin. Union findet mit Bjelica in die Erfolgsspur zurück. Doch wie gefestigt sind die Berliner unter dem neuen Coach wirklich? Eine Analyse.

Die unglaubliche Negativserie hat Union Berlin endlich beendet, da ist schon eine neue Serie im Entstehen. Seit drei Spielen ist der Berliner Fußball-Bundesligist nun ungeschlagen. Den beiden Unentschieden gegen den FC Augsburg (1:1) und dann in der Champions League beim SC Braga (1:1) folgte nun am Sonnabend der Befreiungsschlag gegen Borussia Mönchengladbach (3:1). Wie man in Köpenick damit umgehen will? Rani Khedira weiß die Antwort: „Auf dem Boden bleiben, bodenständig sein, arbeiten und konsequent zu Ende spielen.“