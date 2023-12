München. Union macht sich die Absage der Bundesliga-Partie in München zunutze – und unterhält seine Fans mit einer Schnee-Edition der Partie.

Das Bundesliga-Spiel von Union Berlin beim FC Bayern wurde am Sonnabend-Vormittag wegen starker und anhaltender Schneefälle abgesagt. Sicherheitsbedenken bei der Anreise, vor allem aber im Stadion durch Dachlawinen machten die Austragung der Partie unmöglich.

Für die Köpenicker dennoch kein Grund, die Partie nicht doch stattfinden zu lassen – wenn auch nur virtuell. Auf „X“ (ehemals Twitter) lieferte Union in gewohnter Manier einen Liveticker. Auf Fotos sind jedoch die Spieler bei einer Schneeballschlacht vor dem Teamhotel zu sehen.

„Ein Spieltag ohne Union-Beteiligung? Geht so nicht! Ab 15:30 Uhr gibt’s die Schnee-Edition von #FCBFCU hier auf X“, schrieb der Klub und legte auch gleich los.

Als erstes ist Paul Jaeckel zu sehen. Der Verteidiger zeigt den Anwurf des virtuellen Duells. „1‘ Anpfiff im verschneiten München: Union wirft an! | 0:0 #FCBFCU“, so der Text zum Bild. Nicht ausgeschlossen, dass Jaeckel gegen die Bayern tatsächlich in der Startelf gestanden hätte.

Als Nächster wird Robin Knoche gezeigt. Der Abwehrchef, der beim Remis in der Champions League beim SC Braga (1:1) das Ausgleichstor mit einem kapitalen Fehlpass eingeleitet hatte, ist im tiefverschneiten München bester Laune.

„8‘ Erster langer Ball der Bayern, aber Robin ist da, fängt ab und setzt direkt zum Gegenangriff an. | 0:0 #FCBFCU“, heißt es dazu.

Auch das Betreuerteam ist mit von der Partie. Auf einem Foto zieht und trägt der Leitende Physiotherapeut Sven Kuhlbrodt seine Ausrüstung in Richtung Mannschaftsbus, der die Spieler wieder zurück nach Berlin fährt.

Darunter ist erneut Knoche zu sehen, der offenbar einen Schneeball an den Kopf bekommen hat. Unions Liveticker-Eintrag zu jener 33. virtuellen Spielminute lautet: „Leichter Kopftreffer bei Robin, doch der Gute kann weitermachen. Wichtig!“

Auch einen Blick in das tiefverschneite München gibt es. Ein Foto, das zum Anlass genommen wird, um auch beide Fan-Blöcke miteinzubeziehen. Rund 3300 Union-Anhänger hätten ihre Mannschaft am Sonnabend in München unterstützt.

So mussten sie ihre Zugreisen in Erfurt oder Nürnberg abbrechen. Die Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit, wie der FC Bayern im Zuge der Spielabsage auf seiner Homepage mitteilte.

Die Schnee-Edition von Union kommt nicht nur bei Fans gut an, auch bei den Spielern des Tabellenletzten der Bundesliga sorgt er für Erheiterung. Andras Schäfer meldet sich auf einen der Posts mit den Worten: „Ich möchte gern den Siegtreffer schießen, bitte!“

Die Sehnsucht des Ungarn ist nachvollziehbar. Der Mittelfeldspieler hat sich nach einer fast dreivierteljährigen Pause in Folge einer Fußverletzung gerade erst wieder zurückgearbeitet. Nun brennt er auf die Rückkehr auf den Platz.

In der virtuellen 56. Minute folgt der Auftritt von Leonardo Bonucci. Der Innenverteidiger ist mit zwei kleinen Koffern zu sehen und versucht, sich elegant über den verschneiten Weg zum Bus durchzuschlagen.

„56‘ Alle Hände voll zu tun: Leo löst sich herrlich-elegant aus dem Pressing der Hausherren. Incredibile, Leo! | 0:0 #FCBFCU“, schreibt Union dazu. Der Italiener scheint jedenfalls jede Menge Spaß dabei zu haben.

Natürlich darf auch Frederik Rönnow nicht fehlen. Der Torwart von Union Berlin dürfte jede Menge zu tun bekommen haben, hätte das Spiel tatsächlich angepfiffen werden können. Union zeigte sich zuletzt vor allem in der Defensive anfällig.

Nun, in jener virtuellen 67. Minute, ist der dänische Nationaltorwart zur Stelle, wie Union Berlin wissen lässt: „67‘ FREDDY! Auf einem Bein hechtet Frederik Rönnow den Ball aus der Luft.“

Sogar ein Foto von Thomas Müller mit dicker Wintermütze auf dem Kopf kommt zur Geltung. Unions Post dazu heißt: „83‘ Mit allen (gefrorenen) Wassern gewaschen, stiehlt sich @esmuellert_ davon und legt den Ball knapp am Kasten vorbei. Glück gehabt, weiter 0:0! #FCBFCU“

Und natürlich endet die Negativserie der Köpenicker nach 16 Spielen ohne Sieg virtuell auch in München. In der 89. Minute trifft Verteidiger Pau Jaeckel. Union schreibt siht bei dem Treffer eine „wundervolle Technik“.

Und dann ist es tatsächlich vollbracht. Unions virtueller Liveticker spricht von einem „historischen Auswärtserfolg“: „Ab in die Eistonne, Jungs! | 0:1 #FCBFCU“. Da sieht man Knoche und Abwehrspieler Robin Gosens um die Wette lachen.

Man darf gespannt sein, ob den Berlinern in der dann neu angesetzten echten Partie ähnliches gelingt. Auch wenn derzeit eher nicht davon auszugehen ist. Die Fans wurden jedenfalls gut unterhalten.

