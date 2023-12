München. Das Spiel von Union Berlin beim FC Bayern fällt dem Schneechaos zum Opfer. Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die Bundesliga-Premiere von Nenad Bjelica als Trainer von Union Berlin muss warten. Das Spiel in München beim FC Bayern, das am Sonnabendnachmittag stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Die Morgenpost beantwortet die drei wichtigsten Fragen dazu.

Was ist der Grund für die Absage?

Bereits am Freitag einsetzende Schneefälle haben München in ein Schneechaos verwandelt. Ein Ende des Schneefalls war erst für den Abend vorhergesagt. Die Arena des FC Bayern verfügt zwar über eine Rasenheizung sowie über UV-Licht-Anlagen, die das Spielfeld rechtzeitig spielbereit machen würden.

Die Gefahr lauert jedoch bei der Anreise sowie auf dem Stadiondach. Die Straßen zur Arena sind kaum befahrbar. Und: „Dachlawinen in der Allianz Arena stellen ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer dar“, schrieb der FC Bayern auf seiner Homepage.

Wie gestaltet Union Berlin die Rückreise?

Am Sonnabendmorgen machten sich die Mannschaft sowie Trainer, Betreuer und Verantwortliche auf die Heimreise nach Berlin. Da jedoch sowohl Flugverkehr als auch der Fernverkehr der Bahn massiv beeinträchtigt sind, machte sich der Tross quasi auf eigene Faust auf den Weg.

„Wir sind jetzt alle gemeinsam auf dem Heimweg nach Berlin“, vermeldete Union. Mit Bus, PKW und Kleinbussen machte sich der Tabellenletzte der Bundesliga auf die Reise zurück in die Hauptstadt. Die Straßen waren gut befahrbar. Am Sonntag geht es mit einer Trainingseinheit an der Alten Försterei weiter.

Wann wird die Partie in München nachgeholt?

In diesem Jahr gibt es nur noch zwei Optionen, um die Partie nachzuholen. Mitte kommender Woche, also der 5. oder 6. Dezember. An diesen Tagen findet das Achtelfinale im DFB-Pokal statt, beide Vereine waren in der zweiten Runde ausgeschieden. Zudem ist die Austragung des Spiels am Sonnabend, 23. Dezember, möglich.

In den beiden Wochen bis Weihnachten warten die letzten Gruppenspiele in der Champions League (12./13. Dezember) sowie der 16. Spieltag der Bundesliga (19./20. Dezember) auf beide Mannschaften. Schon am 12. Januar kehrt die Bundesliga aus der Winterpause zurück. In den dann kommenden vier Wochen ist eine Austragung der Partie ebenfalls unter der Woche möglich, da die Champions League erst am 13. Februar mit dem Achtelfinale weitergeht.

Rund 3300 Union-Fans wollten ihre Mannschaft in München unterstützen. Sie strandeten auf der Zugfahrt nach Bayern in Erfurt oder Nürnberg. Die Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit.

