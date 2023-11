Braga. Undankbarer kann der Start bei Union für Trainer Bjelica kaum sein. In Braga geht es für die Köpenicker schon um ein Saisonziel.

Mit gut 45 Minuten Verspätung betrat Nenad Bjelica, der neue Trainer von Union Berlin, zusammen mit Verteidiger Robin Gosens das Podium im Pressekonferenzraum des Estadio Municipal von Braga. Der Wintereinbrauch in Berlin hatte den Abflug nach Portugal verzögert, die Köpenicker hoben eine Stunde später als geplant zu ihrem für längere Zeit letzten Auswärtsspiel in der Champions League ab.

Es ist ein undankbarer Start, der auf Bjelica wartet. Im Gastspiel beim SC Braga geht es für die Köpenicker in der Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) um nichts weniger als ein Saisonziel. Nur ein Sieg beim portugiesischen Klub erhält die Hoffnung realistisch aufrecht, dass die Köpenicker international überwintern werden.

Union würde Braga in der Tabelle der Gruppe C hinter sich bringen. Schon ein Unentschieden lässt diese Chance nur noch rechnerisch erscheinen. Es bräuchte dann im letzten Gruppenspiel gegen Rekordsieger Real Madrid (12. Dezember, 21 Uhr) im Olympiastadion einen Sieg. Bei einer Niederlage hat Union dieses Saisonziel definitiv verpasst.

Coach Bjelica sieht ein Team mit „großem Willen zu siegen“

„Was mir gefällt, ist Disziplin auf dem Platz. Ich mag Spieler, die einfache Dinge perfekt machen“, hatte Bjelica bei seiner Vorstellung am Sonntag in der Alten Försterei gesagt. Es waren eben diese einfachen Dinge, die die Profis der Köpenicker in den vergangenen Wochen zu oft falsch gemacht hatten.

Am Montag sah man den 52-Jährigen im intensiven Gespräch mit Kapitän Christopher Trimmel und dessen Stellvertreter Rani Khedira. Es galt, weiter den Kopf freizubekommen und das kleine bisschen Selbstvertrauen, dass der Bundesligist beim 1:1 gegen den FC Augsburg schöpfen konnte, weiter auszubauen.

Zwei Tage mit insgesamt zwei Trainingseinheiten „haben wir gehabt, um die Mannschaft vorzubereiten und auch schon auf unsere Spielidee einzustimmen. Wir erwarten ein positives Ergebnis, wir wollen weiter in Europa spielen“, sagte Bjelica. In dieser kurzen Zeit habe er ein Team erlebt, das „maximalen Einsatz, maximale Konzentration“ auf dem Trainingsplatz zeigt. Und auch einen „großen Willen zu siegen“.

Union Berlin hofft nach turbulenten Wochen auf neuen Erfolg

Der Teamgeist scheint trotz des negativen Verlaufs intakt. Das sieht auch Gosens so. Zudem sieht der Nationalspieler mit Bjelica eine neue Chance, wieder auf den Erfolgsweg zurückzufinden. Er sei ein „hochmotivierter Trainer, der den unbedingten Willen hat, unsere Mannschaft wieder zum Erfolg zu führen und Union hoffentlich sehr bald wieder nach oben schießt. Er hat eine sehr klare Ansprache und eine sehr professionelle, sehr ehrliche und sehr offene Art.“

Gosens verdeutlichte, dass speziell die beiden vergangenen Wochen mit der Trennung von Erfolgstrainer Urs Fischer, der Woche mit dem Übergangsduo Marco Grote und Marie-Louise Eta sowie nun mit Bjelica nicht die einfachsten gewesen sind, um sich auf dieses Spiel in Braga vorzubereiten.

Gosens hält große Stücke auf den neuen Trainer von Union Berlin

„Es waren sicher turbulente Zeiten, die man als Spieler natürlich vermeiden will“, erklärte Gosens, „das schafft man nur, wenn man gute Ergebnisse erzielt. Das haben wir nicht geschafft, diesen Vorwurf müssen wir uns machen. Aber ein neuer Trainer bedeutet auch immer einen Neuanfang. Jeder will zeigen, was er auf dem Kasten hat.“ Bis auf die verletzten Sheraldo Becker und Danilho Doekhi haben alle aus dem Champions-League-Kader die Möglichkeit dazu.

Zudem ließ Gosens durchblicken, welch guter Trainer Bjelica in seinen Augen sein kann. Bei seinem Debüt in der Königklasse im September 2019 erlebte der Verteidiger einen rabenschwarzen Abend. „Natürlich erinnere ich mich an das Debakel mit Atalanta Bergamo. Ich muss aber gestehen, dass erst mein Vater mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Trainer damals bei Dinamo Zagreb Herr Bjelica gewesen ist. Mit 0:4 sind wir damals nach Hause geflogen. Da hat man sein hohes taktisches Verständnis gesehen. Er hat uns gelesen.“

Ähnliches erhofft sich Union auch am Mittwochabend in Braga. Denn, so Gosens, „es ist ein essentielles Spiel für den weiteren Verlauf unseres europäischen Abenteuers“. Gosens folgt damit dem Duktus seines neuen Trainers, der deutlich machte, dass die Partie gegen die Portugiesen für ihn gar kein Endspiel sein soll. „Wir hoffen, dass das Endspiel gegen Real Madrid sein wird“, sagte Bjelica. Dafür braucht es einen Sieg in Braga.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.