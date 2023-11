0:4 in Leverkusen – Union Berlin ist am Ende

Union ist nach dem 0:4 in Leverkusen und der neunten Niederlage in der Bundesliga in Folge Tabellenletzter. Bonucci verletzt sich.

Neunte Niederlage 0:4 in Leverkusen – Union ist am Ende

Leverkusen. Union Berlin bleibt in der Fußball-Bundesliga Punktelieferant. Beim 0:3 (0:1) bei Bayer Leverkusen kassierte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am elften Spieltag die neunte Niederlage in Folge und geht auf Abstiegsplatz 17 in die Länderspielpaue. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Verteidiger Leonardo Bonucci.

Fischer nutzte vor 29.387 Zuschauern die Gunst der Stunde und änderte seine Startelf im Vergleich zum Remis in der Champions League bei der SSC Neapel (1:1) nur im defensiven Mittelfeld. Alex Kral spielte für den gesperrten Rani Khedra. Soll heißen: Erstmals startete Leonardo Bonucci statt Robin Knoche in einem Bundesligaspiel als Abwehrchef für Union, wenn beide fit waren. Bis zur 23. Minute, dann musste Bonucci mit einer Verletzung im rechten hinteren Oberschenkel vom Feld.

Italiens Europameister organisierte bis dahin die Defensive der Köpenicker ähnlich umsichtig wie vier Tage zuvor in Neapel. Mit einem Unterschied: Er tat es nur so gut, wie es die Leverkusener zuließen. Es war nicht zu übesehen, wie sehr das Bayer-Spiel von Trainer Xabi Alonso und damit vom FC Barcelona der Pep-Guardiola-Ära geprägt war. Die unglaubliche Ballbestz wurde nur noch von der Passsicherheit übertroffen.

Kral-Fehlpass leitet Niederlage von Union Berlin ein

Jeremi Frimpong wirbelte, Florian Wirtz zauberte, Victor Boniface wuchtete – weil den Köpenicker gar nichts anderes übrigblieb. Selbst jeder eigene Ballgewinn fand sofort wieder den Weg zum Meisterschaftskandidaten vom Rhein. Bei allem Einsazt, den Union auch an diesem Sonntagnachmittag zeigte: Leverkusen war in der ersten Halbzeit eine Nummer zu groß für die Gäste.

Dass das 0:1 kurz vor Bonuccis verletzungbedingter Auswechslung durch einen individuellen Fehler eingeleitet wurde, passt ins Bild der bisherigen Köpenicker Bundesliga-Saison. Kral mit kapitalem Fehlpass, nach einem Doppelpass mit Wirtz nahm sich Alejandro Grimaldo ein Herz und zauberte das Spielgerät von der linken Strafraumkante ins rechte obere Toreck. Für Torwart Frederik Rönnow gab es nichts zu halten (23.).

Unions Zweikampfquote von bis dahin 64 Prozent? Makkulatur. Und Leverkusen legte los. Frimpong schüttelte Diogo Leite spielend ab (26.), Boniface versuchte es aus Nahdistenz (30.), dann kam Witz nach Ballverlust von Paul Jaeckel (45.) – drei Szenen, in denen Rönnow alles aufbieten musste, damit Union nicht schon zur Pause einem Debakel nahe war.

Tella schießt Union Berlin ans Tabellenende

Union-Chancen? Ein Kopfball-Versuch von Janik Haberer (43.), ein Schüsschen von Aissa Laidouni (53.) und die Gewissheit, dass es gegen das Bayer-Kollektiv kaum mehr geben würde. Im Gegenteil: Auf der anderen Seite durfte Odilon Kossounou nach einer Eck von Jonas Hofmann ungehidert zum 0:2 einköpfen (57.).

Ob Laidounis Querschläger, der den Eckball erst möglich gemacht hatte, tatsächlich noch von einem Leverkusener abgefälscht wurde und somit gar keiner gewesen wäre – geschenkt. Niemand hatte in der Folge den Berlinern verboten, entsprechend zu verteidigen. Knoche und Jaeckel dürfen sich angesprochen fühlen. Roussillon war nach einem Leverkusener Konter direkt nach dem zweiten Gegentor aufmerksamer, als er den Ball vor dem leeren Tor im letzten Moment über die Latte köpfte (58.).

Mit dem 0:3 durch Jonathan Tah nach einer Ecke, bei dem Torwart Rönnow alle andere als gut aussah, musste nur noch die Frage beantwortet werden, ob Union den Sturz ans Tabellenende verhindern konnte. Leverkusens erneuter Konter nach einem missglückten Freistoß des eingewechselten Christopher Trimmel gab bittere Gewissheit. Nach Nathan Tellas 0:4 ist Union Berlin am Ende der Liga angekommen (83.).

