Union Berlin macht in Neapel ersten Schritt aus der Krise

Union erkämpft sich seinen ersten Punkt in der Champions League. Fofana beendet die Torflaute nach 561 Minuten.

David Fofana (l.), Stürmer von Union Berlin, beendet in Neapel die Torflaute der Berliner.

Champions League Union macht in Neapel ersten Schritt aus der Krise

Neapel. Union Berlin hat mit einem 1:1 (0:1) bei der SSC Neapel in der Champions League seine Niederlagenserie nach zwölf Spielen beendet. Zugleich erhielt sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer die Chance, im Europapokal zu überwintern.

Trotz der angespannten sportlichen Lage wollte Union diese Partie irgendwie genießen. Doch wie lässt es sich genießen, wenn sich die eigene aktive Fanszene in der Nacht vor der Partie quasi eine Straßenschlacht mit Polizei und auch Neapel-Fans liefert? Und wenn am Abend selbst die Ultraszene der SSC den Union-Fanblock provoziert, indem man versucht, Böller über die Absperrungen zu werfen?

Lediglich die nicht durchsichtigen Plexiglaswände der viel zu kleinen Pufferzone verhinderte Schlimmeres. Und erst nachdem gut zehn infernalisch laute Böller dicht am Union-Block detoniert waren, schritt das Ordnungspersonal ein. Was die Unverbesserlichen unter den Tifosi nicht wirklich davon abhielt, weiter vereinzelt, aber gezielt, Pyrotechnik in Richtung Gästblock zu werfen.

Ohne Zweifel unwürdige Begleiterscheinungen einer Partie, in der Union den nächsten Versuch unternahm, die Negativserie endlich zu beenden. Coach Fischer hatte seine Startelf dafür ordentlich umgekrempelt. Nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt mussten Abwehrchef Robin Knoche, Kapitän Christopher Trimmel, Alex Kral, Robin Gosens und Benedict Hollerbach (nicht für die Königsklasse gemeldet) raus. Dafür spielten Paul Jaeckel, Josip Juranovic, Jerome Roussillon, der in der Bundesliga noch gesperrte Rani Khedira sowie Janik Haberer.

Leonardo Bonucci übernahm den Part des Mannes in der Mitte der Dreierkette. Und der Italiener, als ehemaliger Profi von Juventus Turin von den Neapel-Fans natürlich ausgepfiffen, machte seinen Part nicht schlecht. Überhaupt bleibt wieder festzuhalten, dass sich die Köpenicker nicht wie ein Team präsentierte, dass zwölfmal in Folge verloren hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass am Mittwochabend Neapel die spielerisch klar bessere Mannschaft war.

In Phasen wie diesen klammert man sich an jeden Strohhalm, der die Lage eventuell verbessern könnte. Union-Torwart Frederik Rönnow entschärft einen Schuss von Piotr Zielinski (17.), der Kopfball von SSC-Verteidiger Natan geht nur an den Pfosten statt ins Tor. und der vermeintliche Treffer von Zambo Anguisse (30.) kassierte der Videoschiedsrichter: der Torschütze hatte sich bei seinem Kopfball bei Roussillon aufgestützt.

Das kleine Bisschen Hoffnung machte Matteo Politano zunichte.. Eher ungewollt: Eine Flanke eine von Mario Rui wurde von Juranovic so abgefälscht, dass Politano den Ball mit der Brust zum 0:1 über die Linie bugsierte (39.). Dazu passte, dass der Freistoß von Juranovic Sekunden vor der Pause aus 22 Metern nur an den Pfosten klatschte.

Nach dem Seitenwechsel geschah etwas, das für den weiteren Saisonverlauf enorm wichtig dürfte für Union. Denn nach 561 Spielminuten beendeten die Berliner wenigstens ihre Torflaute. Fofana erzielte das 1:1, nachdem Becker beim Konter noch an Neapel-Torhüter Alex Meret gescheitert war (52.). Und plötzlich war die Partie völlig offen. Natan fälscht Beckers Schuss ans Außennetz ab (59.), ein Schuss des eingewechselten Trimmel wird abgeblockt (69.). Am Ende stand der verdiente Punktgewinn.

