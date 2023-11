Union Berlins Ultras randalieren in Neapel – mehrere Festnahmen

Vor Unions Champions-League-Spiel in Neapel ist es in der Nacht zu Ausschreitungen gekommen. Teile der aktiven Fanszene abgereist.

Neapel/Berlin. Es ist die hässliche Fratze des Fußballs, die in Neapel in der Nacht zum Mittwoch mal wieder sichtbar geworden ist. Im Vorfeld des Champions-League-Duells zwischen Italiens Meister SSC Neapel und Bundesligist Union Berlin (Mittwoch, 18.45 Uhr, live DAZN) ist es im Zentrum der Stadt zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden elf Anhänger vorläufig festgenommen, laut italienischer Polizei handelt es um Ultras von Union Berlin und Borussia Mönchengladbach.

Circa 2000 deutsche Fans – darunter auch Mönchengladbacher Fans, die als Erzrivalen von Napoli gelten, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei berichtet – hatten sich zwischen der Via Roma und dem Piazza Dante versammelt, einige warfen Rauchbomben und Knallkörper, außerdem wurden Schaufenster und Fahrzeuge zertrümmert, Geschäfte verwüstet. Müllcontainer wurden umgekippt, um Straßen zu blockieren.

Anschließend griffen sie Polizisten mit „Pflastersteinen, Schlagstöcken, Metall- und Holzstangen und Pyrotechnik“ an, hieß es in der Erklärung der Polizei-Präfektur weiter. Die „Gazzetta dello Sport“ sprach von Szenen eines „Guerillakriegs“.

Leicht verletzte Polizisten und verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Die italienischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um Unions Ultras zu vertreiben. Einige Polizisten wurden dabei leicht verletzt. In Hinblick auf die Ankunft weiterer Anhänger der Berliner wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Die Polizei hat ihr Aufgebot vor dem Duell zwischen Union Berlin und der SSC Neapel in der Stadt erhöht.

Foto: Michael Färber

„Die Zusammenstöße mit den Einsatzkräften wurden von den deutschen Fans regelrecht gesucht“, zitierte Ansa den Polizeipräsidenten von Neapel, Maurizio Agricola. Ob und inwiefern auch Fans der SSC Neapel in die Randale involviert waren, war zunächst unklar und offen.

Teile der aktiven Fanszene von Union Berlin abgereist

Union Berlin hatte seine Fans bereits vor der Partie aufgefordert, beispielsweise auf ihre Fankleidung außerhalb des Stadions zu verzichten. Sie sollten zudem „abgelegene Gebiete der Stadt Neapel meiden“, hieß es in einer Klub-Mitteilung an die Fans.

Am Mittwoch war die Polizeipräsenz in der gesamten Stadt erhöht – auch am Piazza del Municipio, dem Platz, auf dem sich die Union-Anhänger vor dem Spiel treffen und mit dem traditionellen „Reisekader“-Banner einstimmen wollten. Nach den Szenen in der Nacht wurde dieses Vorhaben abgesagt. Teile der aktiven Fanszene sind bereits Richtung Rom abgereist. Der Rest des Anhangs macht sich am Nachmittag auf Richtung Stadion. Gesittet ging es vom Hafen aus mit Shuttlebussen zum Stadio Diego Armando Maradona.

Dass die italienische Polizei im Vorfeld der Partie in Alarmbereitschaft ist, hängt auch mit den Vorfällen vom vergangenen März zusammen, als Eintracht Frankfurt zu Gast in Neapel war. Fans der Hessen hatten im Stadtzentrum randaliert, Anhänger der Italiener wollten ins Teamhotel der Frankfurter eindringen. Auch damals gab es Verhaftungen.

