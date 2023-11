Union Berlin: Machtwort von Zingler – so reagiert Coach Fischer

Berlin. Die große Frage, wie sicher Urs Fischer als Trainer von Union Berlin tatsächlich in seinem Stuhl sitzt, beantwortete Dirk Zingler vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky). Und der Klubchef des Berliner Fußball-Bundesligisten beantwortete sie deutlich mit einem Machtwort.

In der derzeitigen Situation mit insgesamt elf Niederlagen in Folge (sieben in der Liga, drei in der Champions League, eine im DFB-Pokal) gelte es „zu überprüfen, wem wir die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen, unsere Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und sie so zu führen, dass sie die nötigen Punkte holt, um uns in der Bundesliga zu halten“, lässt der Union-Präsident in seinem Vorwort im Stadionmagazin zum Frankfurt-Spiel wissen: „Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer.“

Einen größeren Vertrauensbeweis hat es im deutschen Profifußball wohl noch nicht gegeben angesichts einer solchen Negativserie, Zingler stellt zugleich klar, dass dies nicht aus Dankbarkeit für die durch Fischer erbrachten Erfolg in den vergangenen Jahren geschehe, „sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann“. Die Fans schwört Zingler gleich mit ein auf einen „mühsamen und steinigen Weg“ in Richtung Klassenerhalt.

Fischer weiß um das Vertrauen bei Union Berlin

Fischer selbst, der schon nach dem Pokal-Aus beim VfB Stuttgart am Dienstagabend (0:1) erklärte hatte, dass er „in Ruhe arbeiten“ kann, regaierte wie folgt auf diese größte Rückendeckung, die ein Trainer bekommen kann: „Ich finde es toll, natürlich habe ich das mitbekommen. In einer solchen Situation ist es enorm wichtig, dieses Vertrauen spüren. Man hätte sich auch entscheiden können, den Trainer zu entlassen. Aber ich bin mir auch bewusst, dass das nicht eine Job-Garantie ist..“

Helfen würde ein Sieg gegen die Frankfurter. Zumal mit den Partien in der Champions League am Mittwoch bei der SSC Neapel und anschließend in der Bundesliga beim Topteam Bayer Leverkusen die Aufgaben nicht einfacher werden. „Frankfurt hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefunden“, sagt Fischer, „sie haben Geschwindigkeit und gute Qualität bei Standards.“

Seine Mannschaft wiederum muss neben der Torflaute auch jene individuellen Fehler abstellen, die immer wieder zu Gegentoren führen. Dabei nicht helfen können die verletzten Andras Schäfer, Danilho Doekhi, Alexander Schwolow, Josip Juranovic sowie der gesperrte Rani Khedira.

