Das DFB-Pokal-Aus ist der wichtigste SIeg für Union Berlin

Stuttgart. Sind es nur noch Durchhalteparolen, die man von Union Berlin angesichts der prekären Lage vernimmt? Oder hat der Berliner Fußball-Bundesligist den Ernst seiner sportlichen Lage nicht nur begriffen, sondern auch den ersten Schritt aus der Krise getan? Das 0:1 in der zweiten DFB-Pokalrunde beim VfB Stuttgart lässt zunächst Ersteres vermuten. Die Niederlagenserie wurde um ein elftes Kapitel erweitert.

Doch beim genauen Blick auf den Auftritt am Dienstagabend und den Statements danach darf festgehalten werden: Union Berlin hat den Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga angenommen. „Wir haben schon die letzten Wochen damit verbracht, die Mentalität in die Mannschaft zu bringen, dass es Abstiegskampf ist“, sagt Unions Kapitän Christopher Trimmel: „Das war zwar jetzt ein Pokalspiel, es geht aber um die Bundesliga, das muss man in die Köpfe reinkriegen. Über 90 Minuten war es wirklich in Ordnung, nur das wollen wir jetzt immer über 90 Minuten sehen, nicht nur über 20 oder 30 Minuten. Ich bin schon der Meinung, dass das jetzt angekommen ist.“

Keine Frage, Union hat sich mit veränderter Grundformation (Viererabwehrkette) in ein Spiel hineingekämpft, das noch vor eineinhalb Wochen gegen den gleichen Gegner verloren wurde. Ein Beleg dafür, dass die Mannschaft der Köpenicker lebt. Und dass Trainer Urs Fischer bei seinen Profis immer noch Gehör findet.

Union Berlin scheint den Ernst der Lage begriffen zu haben

„Es ist kein Trainer schuld, es ist kein einzelner Spieler schuld. Wir müssen alle alles geben. Jetzt kommt noch dazu, dass in solchen Situationen einige Spieler noch nicht waren. Deshalb gilt es, Ruhe zu bewahren, weiterzuarbeiten und die Dinge ganz klar ansprechen. Es ist angekommen, dass wir nicht nur dasitzen und sagen, wir haben so viel Pech“, ist sich Trimmel sicher. Dennoch wirft die Situation zwei entscheidende Frage auf.

Erstens: Warum reicht das Beste, was die Mannschaft gibt, nicht mehr aus, um Spiele zu gewinnen? „Wenig Selbstvertrauen, unglückliche Situationen, man sieht es ja. Wir gewinnen gegen Mainz das erste Spiel und verschießen zwei Elfmeter, wir gewinnen in Darmstadt mit einem Mann weniger, da war noch heile Welt“, sagt der Abwehrspieler. Doch auch danach „gab es so viele Spiele, die eng waren, die man in den vergangenen Jahren wahrscheinlich gewonnen hätte. Es ist einfach die Situation.“

Und zweitens: Warum hat dieser Erkenntisprozess an der Alten Försterei so lange gedauert? „Du bist in drei Wettbewerben unterwegs und hast alle drei Tage ein Spiel, da ist es nur menschlich. Und natürlich hast du mit der Qualität, die wir dazubekommen haben, mehr vor. Wenn wir von all den Spielen viele schlecht gespielt hätten, wäre die Situation früher eingetreten“, verdeutlicht Trimmel: „Aber es waren viele Spiele dabei, die wirklich in Ordnung waren und nur unglücklich verloren wurden, wie zum Beispiel in Wolfsburg oder in Heidenheim. Da hast du dich noch hingesetzt und gesagt, es sind halt einzelne individuelle Fehler, das passiert. Aber jetzt sind wir so weit, dass andere Dinge wichtig sind.“

Veränderungen von Trainer Fischer lassen hoffen

Mit der Systemumstellung hat Coach Fischer jedefalls dokumentiert, dass er bei der Lösungsfindung noch nicht am Ende ist. „Die Viererkette war dem Heimspiel gegen Stuttgart geschuldet, wo wir nicht diesen Zugriff auf das Spiel hatten. Auch im Spiel mit dem Ball hat sich die Mannschaft nun einiges zugetraut“, analysiert der Trainer. Trimmel pflichtet ihm bei: „Am Ende muss man ja was machen und kann nicht einfach so weiterarbeiten, weil es ja augenscheinlich nicht funktioniert hat. Wir haben es gut verteidigt, bis auf die eine Situation, klar. Aber wir haben danach weitegemacht. In der Bundesliga gegen Stuttgart haben wir einen Treffer kassiert und danach war es vorbei.“

Auch die personellen Veränderungen griffen weitestgehend. Jerome Roussillon gab als Ersatz für Robin Gosens einen in jeder Hinsicht aktiven Linksverteidiger, Die Kombination Alex Kral/Aissa Laidouni im Zentrum (auch als Ersatz für den in der Liga für drei Spiele gesperrten Rani Khedira) funktionierte. Lediglich die Abteilung Attacke mit dem am Dienstag wirkungslosen Kevin Behrens, dem zu ungestümen Benedict Hollerbach und einem Kevin Volland, der zu lange seinen Platz zu finden suchte, bleibt die große Problemzone.

Fischer kann bei Union Berlin in Ruhe weiterarbeiten

Doch schon am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) braucht es in der Alten Försterei gegen Entracht Frankfurt Tore, soll die Negativserie endlich enden. Sonst könnte sich der Druck auf Fischer verstärken. „Es geht nicht in erster Linie um meine Person, sondern um den Erfolg des Klubs“, erklärt der Coach. Der Verein selbst hatte deutlich gemacht, „dass wir versuchen, uns gemeinsam aus dieser Situation zu befreien. Aber natürlich schaut sich der Verein das genau an und analysiert. Ich kann in Ruhe arbeiten, so wie es eigentlich sein sollte,“ so Fischer. Dennoch bezeichnete er die Situation als „keine angenehme“.

Fakt ist: Den Worten, die nach dem Pokal-Aus aus dem Lager der Köpenicker zu hören waren, ging eine Leistung voraus, die Mut macht für die kommenden schweren Wochen. Weil sie trotz der Situation geschuldeter spielerischer Defizite erkennen ließ, dass die Mannschaft bereit ist für den Abstiegskampf. Dies gilt es gegen Frankfurt zu bestätigen. Damit man sich an der Alten Försterei nicht doch irgendwann Durchhalteparolen hingeben muss.

