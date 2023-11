Union Berlin weiter mit Fischer? Darauf gibt es nur eine Antwort!

Das Pokal-Aus in Stuttgart, die elfte Niederlage in Folge, hat gezeigt, ob Union einen neuen Trainer braucht, meint Michael Färber.

Berlin. Was Union Berlin in dieser Saison erlebt, darf wohl als einzigartig bezeichnet werden. Das Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals, dieses 0:1 beim VfB Stuttgart, es war bereits die elfte Niederlage in einem Pflichtspiel in Folge.

Ob Bundesliga, Champions League oder nun nationaler Cup-Wettbewerb – die Köpenicker haben es verlernt zu gewinnen. Natürlich ist es die Aufgabe des Trainers, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft wieder in die Spur findet, damit die Saisonziele nicht völlig in Gefahr geraten.

Union befindet sich aber seit Wochen im freien Fall. Längst sind die Köpenicker im Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Also kann es nur eine Lösung für die Misere geben. Urs Fischer muss gehen, richtig? Falsch!

Union Berlin hat Klassenerhalt zum Ziel

Es gibt drei Gründe, warum die Ära des Schweizers bei Union Berlin weitegehen muss. Erstens ist es ihm gelungen, das Team auf Abstiegskampf zu trimmen. Die Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit in Stuttgart lässt keinen anderen Schluss zu. Spielerische Defizite sind bei dem geringen Selbstvertrauen nach solch einer Negativserie ohne Zweifel nachvollziehbar.

Zweitens lautet das einzige Saisonziel von Union Berlin: Klassenerhalt. Nichts anders wurde zu Saisonbeginn verkündet. Höhere Ziele wurden stets erst nach dem Erreichen der Primäraufgabe ausgegeben und mit Hochdruck verfolgt. Und nach neun Spieltagen ist aus der Bundesliga noch keine Mannschaft abgestiegen.

Union Trainer Fischer hat außergewöhnliche Chance verdient

Und drittens hat Fischer nach allen Erfolgen, die er dem Verein mit seiner Arbeit in den vergangenen fünf Jahren verschafft hat, diese außergewöhnliche Chance verdient, mag sie sich für viele in der schnelllebigen Branche Profifußball auch noch so falsch anfühlen. Abgesehen davon, dass das Umfeld des Klubs immer noch hinter Fischer und der Mannschaft steht.

In Stuttgart hat Fischer viele, vor allem aber die Stuttgarter, mit einer Systemumstellung überrascht, in die sich das Team zwar erst hineinfinden musste, es dann aber mit Leben erfüllt hat. Das zeigt, dass der Schweizer mit seinen Ideen noch nicht am Ende ist. Kann diese Leidenschaft aufrechterhalten werden, wird Union den Weg aus der Krise und auch zum Ligaverbleib finden. Mit Trainer Urs Fischer.

