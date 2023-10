1. FC Union Berlin: Fiese Aktion – Unions Becker schubst Balljungen

Berlin. Die sportliche Talfahrt zerrt bei den Spielern von Union Berlin an den Nerven. Beim 0:2 in Bremen, der zehnten Pflichtspielniederlage in Serie, ließ sich Berlins Stürmer Sheraldo Becker am Samstag zu einer unschönen Aktion gegen einen Balljungen hinreißen.

Weil der Jugendliche ihm den Ball bei einem Einwurf seiner Meinung nach offenbar zu langsam gegeben hatte, schubste Becker den Balljungen einfach um, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Der Junge war völlig verdutzt, verletzte sich bei der Aktion aber nicht. Am Ende konnte er sich über einen Werder-Sieg freuen, während Becker mit Union die nächste Niederlage in der Fußball-Bundesliga kassierte.

Union-Manager: „Urs Fischer wird am Dienstag auf der Bank sitzen“

Unions Trainer Urs Fischer geht nach der Niederlage über den Platz.

Trotz der erneuten Niederlage genießt Trainer Urs Fischer nach wie vor Rückendeckung. „Da gibt es überhaupt kein Vertun. Er wird am Dienstag auf der Bank sitzen“, sagte Unions Manager Oliver Ruhnert am Samstag im ZDF-„Sportstudio“. Beim VfB Stuttgart steht für die Berliner am Dienstag die zweite Runde im DFB-Pokal an. „Nach wie vor wollen wir diese Situation gemeinsam lösen. Es muss und wird weitergehen“, sagte Fischer. „Ich werde mit bestem Beispiel vorangehen und die Mannschaft entsprechend auf das Spiel gegen Stuttgart vorbereiten.“

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert

Was danach passiert, bleibt abzuwarten. Eine weitere Niederlage – und es könnte tatsächlich eng werden für den langjährigen Erfolgscoach. In dieser Spielzeit läuft für die Berliner auf einmal gar nichts mehr. Das zeigte auch das Spiel in Bremen. „Der Auftritt war so, dass man sich auf jeden Fall Sorgen machen darf“, sagte Ruhnert. „Es sind im Moment zu viele Dinge, wo man sich schon damit auseinandersetzen muss, ob die elf Spieler, die die ersten Elf sind, auch die ersten Elf sind, die in den nächsten Spielen auflaufen können“, nahm der Manager die Mannschaft in die Pflicht. „Man muss klar sagen: Wir haben zum ersten Mal in all den Jahren wirklich eine Situation, dass es tatsächlich um den Klassenerhalt geht.“ (dpa)

