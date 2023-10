Union Berlin nach 0:1 gegen Neapel vor Champions-League-Aus

Auch gegen die SSC Neapel kassiert Union eine Niederlage – und die neunte Niederlage in einem Pflichtspiel in Folge.

Berlin. Der Traum von einem Verbleib in der Champions League ist für Union Berlin in weite Ferne gerückt. Selbst das Überwintern in der Europa League, für das Platz drei in der Gruppe C der Königsklasse notwendig ist, hängt für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am seidenen Faden nach dem 0:1 (0:0) im Heimspiel gegen die SSC Neapel. Union ist nach der dritten Niederlage im dritten Spiel weiter Letzter ohne Punkt. Es war die neunte Niederlage hintereinander für die Köpenicker.

„Es fühlt sich wirklich brutal an, ein Schuss auf unser Tor, und du verlierst 0:1“, sagte Fischer, „dennoch Kompliment an die Mannschaft, dass sie in dieser schwierigen Situation eine solche Leistung gezeigt hat.“ Union habe Neapel gut im Griff gehabt, das Tor jedoch nicht entscheidend verhindern können. „Dreimal können wir uns befreien und spielen postwendend Napoli den Ball wieder in die Füße.“, analysierte Fischer.

Union steuert unruhigen Zeiten entgegen, das weiß auch Fischer: „Es ist schwierig, die Ruhe zu behalten, wenn du neunmal am Stück verlierst, aber wir versuchen trotzdem, es erwachsen anzugehen.“

Drei Änderungen in der Startelf

Regen. Natürlich stand Union am Dienstagabend wieder im Regen, zumindest beim Warmmachen. Als würden die Auftritte der Köpenicker auf der größten europäischen Fußballbühne eine eigene Jahreszeit bilden. Während der ersten Halbzeit wiederum hatte man trotz der Negtivserie von wettbewerbsübergreifend acht Niederlagen in Serie nicht das Gefühl, Union würde nun aus der königsklasse weggespült werden vom italienischen Meister.

Union war im Spiel, Neapel hatte es jedoch zu jeder Zeit unter Kontrolle. Daran änderten auch die drei Änderungen in der Startelf nichts, die Fischer vorgenommen hatte. Sheraldo Becker und David Fofana bildeten anstelle von Kevin Volland und Kevin Behrens (der Nationalspieler stand erstmls in dieser Saison nicht in der Anfangsformation) das Sturmduo. Im Mittelfeld ersetzte Brenden Aaronson Lucas Tousart.

Union Berlin erzielt Abseitstor durch Haberer

Und doch zeigte sich Union gefestigt. Rani Khedira, am vergangenen Sonnabend gegen Stuttgart (0:3) noch weit von seiner Normalform entfernt, biss sich förmlich ins Spiel. Seine Grätsche in höchster Not gegen Khvicha Kvaratskhelia war der beste Beweis dafür (28.). Auf der anderen Seite versuchten Becker und Fofana mit Tempo gegen die Italiener zu wirbeln. Was auch ab und zu gelang,

Und es gab Chancen für Union. Gute Chancen. Ein Kopfball von Diogo Leite war noch zu hoch (6.), der Weitschussversuch von Janik Haberer eine Viertelstunde später rutschte dem Union-Mittelfeldspieler über den Schlappen (21.) – dann durfte gejubelt werden. Doch auch dies zählt offenbar unverrückbar zu den Heimspielen der Berliner in der Champions League: der erste Treffer ist grundsätzlich abseits.

Union-Kapitän Christopher Trimmel hatt Fofana auf die Reise geschickt, der Angreifer dribbelte sich durch die SSC-Defensive, legte den Ball quer zum Tor, wo der heranrauschende Haberer nur noch einzuschieben brauchte. Doch Fofana hatte bei Trimmels Anspiel im Abseits gestanden. (24.). Die Rückschläge, die Union in diesen Wochen einstecken muss, werden nicht weniger. Umso erstaunlicher, dass die Köpenicker auf dem Feld den Kopf oben behielten. Schon vor drei Wochen, im ersten Königsklassenheimspiel gegen den SC Braga (2:3) war die vermeintlich frühe Führung durch Robin Gosens wegen Abseits zu Recht nicht anerkannt worden.

Raspadori schockt Union Berlin

Aaronsons Schuss war im Anschluss zu hoch (30.), dann vergab Fofana (37.), ebenso wie Khedira (39.). Union investierte viel, ließ sich auch durch die Unterstützung der 72.062 Zuschauer im Olympiastadion (davon rund 4000 Italiener) nicht aus dem konzept bringen. Dennoch war stets größte Aufmerksamkei gefordert, sobald die SSC den Ball hatte. Italiens Meister agierte zu sicher und in wichtigen Situationen zu abgezockt, als dass sich das Fischer-Team auch nur einen Moment Schludrigkeit erlauben durfte.

Das gleiche Bild auch nach dem Seitenwechsel: Union mühte sich redlich, inzwischen auch vermehrt mit langen Bällen, um die schnellen Becker und Fofana einzusetzen. Doch schaffte es Becker mal bis zur Grundlinie, war seine Hereingabe leichte Beute für Neapels Torhüter Alex Meret (61.).

Dann kam der Auftritt von Kvaratskhelia. Den Ausnahmespieler aus Georgien wollte Union vor allem in Schach halten, in dem man ihm keinen Raum gibt. „Solche Spieler mögen es nicht, wenn man sie mit Härte begleitet und immer nah am Mann ist“, hatte Khedira noch vor der Partie gesagt. In jener 65. Minute jedoch sackte der union-Profi ungläubig auf seine Knie. Trimmel hatte Kvaratskhelia zu viel Raum gelassen, an der Grundlinie legte er den Ball zurück auf Giacomo Raspadori, der mutterseelenallein im Strafraum stand und ins kurze Eck zum 0:1 einschoss.

Wieder brachten individuelle Fehler Union um einen bis dahin sicher nicht unervedienten Punkt. Doch nun war das Spiel wie gemalt für die Italiener. Konsequent in der Defensive, energisch im Vowärtsgang – Union lief nun viel hinterher. Am Ende vergeblich.

