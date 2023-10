Union verliert gegen Neapel: Wirbel um Bonucci und Fofana

Union Berlin steht nach neun Pflichtspiel-Niederlagen in Folge mit dem Rücken zur Wand

in Folge mit dem Rücken zur Wand In der Champions League kassierten die Köpenicker bislang drei Pleiten

Die Chance, in Europa zu überwintern, ist für Union Berlin nur noch verschwindend gering

Berlin.Union Berlin hat den italienischen Meister SSC Neapel zum zweiten Champions-League-Heimspiel in der Klubgeschichte empfangen. Anstoß der Partie war am Dienstagabend um 21 Uhr im ausverkauften Berliner Olympiastadion, fast 72.062 Zuschauer haben die Partie vor Ort verfolgt.

Die Morgenpost gibt die wichtigsten Infos zum Spiel am Dienstagabend.

23.30 Uhr: Urs Fischer sitzt auf dem Podium zur Pressekonferenz. „Kompliment an die Mannschaft in einer solch schwierigen Situation, in der wir uns befinden, ein solches Spiel zu zeigen. Es fühlt sich wirklich brutal an, dass du hier als Verlierer vom Platz gehst. Ein Schuss auf unser Tor und du verlierst mit 0:1. Es ist schwierig, die Ruhe zu behalten, wenn du neunmal am Stück verlierst, aber wir versuchen trotzdem, es erwachsen anzugehen“, erklärt der Schweizer.

Schon im Vorfeld der Partie hatte es Unruhe rund um Leonardo Bonucci gegeben. Der Innenverteidiger der Köpenicker, der gegen Neapel 90 Minuten auf der Bank saß, äußerte sich beim italienischen Fernsehen unzufrieden über seine Reservistenrolle und kündigte an, ein Gespräch mit Trainer Fischer zu fordern. „Das überrascht mich ein bisschen, weil ich in dieser Woche mit Leo gesprochen habe“, sagte der Schweizer. „Ich habe mich für Robin Knoche entschieden und nicht gegen Leo. Natürlich ist er unzufrieden. Ich hoffe, dass all meine Spieler unbedingt spielen wollen. Aber am Schluss muss ich mich für elf entscheiden. Und ich glaube, die Entscheidung heute war nicht so falsch.“

Und auch die Auswechslung von David Fofana sorgte für Wirbel. Der Stürmer musste in der 70. Minute vom Platz, hatte Trainer Fischer dabei den Handschlag verweigert. „Es wird ein Gespräch geben“, erklärte der Chefcoach.

90.+5 Minute: Schluss im Olympiastadion! Union Berlin verliert mit 0:1 gegen den SSC Neapel und steht nach drei Niederlagen und null Punkten in der Champions League vor dem Aus. Was sagt Trainer Urs Fischer? Gleich in der Pressekonferenz.

90. Minute: Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Nachspielzeit: Fünf Minuten. Geht noch was für Union Berlin? Gerade sieht es eher nicht danach aus.

80. Minute: Union-Coach Fischer wechselt noch mal. Diesmal doppelt. Lucas Tpusart und Kevin Volland kommen, dafür ist der Arbeitstag von Danilho Doekhi und Janik Haberer beendet. Doekhi war just von einem Gegenspieler abgeräumt worden, humpelt gestützt von zwei Betreuern direkt in die Kabine. Auf dem Platz ist Kevin Volland ganz nah dran am Ausgleich. Sein Versuch geht aber knapp neben das Tor.

70. Minute: Trainer Urs Fischer wechselt gleich dreifach. Für Brenden Aaronson kommt Aissa Laidouni, Rani Khedira wird durch Alex Kral ersetzt, Kevin Behrens stürmt jetzt für David Fofana.

65. Minute: Jubel bei den Gästen: Giacomo Raspadori erzielt nach sehenswerter Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia das 1:0 für Neapel. Für Union heißt das: Mal wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Können die Köpenicker die dritte Champions-League-Niederlage im dritten Spiel noch abwenden?

60. Minute: Eine Stunde gespielt. Die Partie wird hitziger, viele kleine Zweikämpfe enden in Diskussionen. Das Publikum geht mit. Noch hat Schiedsrichter Peljto aber alles im Griff.

50. Minute: Ein bisschen was für die Statistik-Freunde unter uns: Union hat hier bislang 38 Prozent Ballbesitz. Acht Berliner Torschüsse stehen drei auf Napoli-Seite gegenüber.

46. Minute: Weiter geht‘s. Ohne Personalveränderungen auf Union-Seite pfeift Schiedsrichter Irfan Peljto aus Bosnien-Herzegowina die zweite Hälfte an.

Halbzeit: Pause im Olympiastadion. Noch ist es ein Spiel, das getrost in jedem Jahresrückblick fehlen darf. Union wird in der zweiten Hälfte noch zwingender Richtung Neapel-Tor unterwegs sein müssen, um die Trendwende nach acht Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hier zu schaffen. Um damit auch die Chance zu wahren, in Europa zu überwintern.

Das Olympiastadion in Rot. Die Fans von Union Berlin geben am Dienstagabend alles.

Foto: Andreas Gora / dpa

37. Minute: Ein Raunen geht durchs weite Rund. David Fofana trifft nach schöner Vorarbeit von Sheraldo Becker das Außennetz. Weil aber noch ein italienischer Fuß dazwischen war, gibt es Ecke. Die wiederum bringt nichts ein. Wenig später versucht es Khedira von der Strafraumgrenze, der Ball geht vorbei.

35. Minute: Die Stimmung im Olympiastadion ist der Königsklasse würdig. Die 72.000 Zuschauer unterstützen die Köpenicker mit voller Dezibelzahl, alles steht, keiner sitzt. Von der einen Seite schallt es „Eisern“, von der anderen kommt ein „Union“ zurück.

30. Minute: Eine halbe Stunde ist vorbei. Neapel gelingt es immer besser, die schnelle Offensive der Hausherren auszubremsen. Eigene Angriffsbemühungen der Italiener verliefen bislang ins Leere.

24. Minute: Der Ball liegt im Tor! Doch der Treffer von Janik Haberer zählt nicht. David Fofana hatte in der Entstehung der Torchance im Abseits gestanden. Weiter 0:0. Doch Union versucht viel, der Spielfluss wird aber immer wieder von Fouls, Reklamationen und kleineren Behandlungspausen unterbrochen. So dominant wie erwartet tritt der italienische Meister hier bislang nicht auf.

Der Jubel währte nur kurz: Union Berlin trifft zwar durch Janik Haberer, darf aber nicht jubeln.

Foto: Andreas Gora / dpa

15. Minute: Auch nach einer Viertelstunde steht es 0:0. Aber: Union ist die deutlich aktivere Mannschaft, viel geht über Sheraldo Becker und David Fofana.

10. Minute: Zehn Minuten sind rum. Union beginnt so, wie es die Aufstellung vermuten ließ: mit viel Tempo nach vorn. David Fofana und Sheraldo Becker haben sich bereits bei Neapels Keeper Alex Meret vorgestellt. Auch Diogo Leite hat es schon per Kopfball nach einer Ecke probiert – der Ball aber ging über das Tor. Für Kapitän Christopher Trimmel gab‘s die Gelbe Karte nach einem Trikotzupfer.

21 Uhr: Los geht‘s im Olympiastadion. Nachdem die letzten Takte der Champions-League-Hymne verklungen sind, stehen die Mannschaften am Anstoßpunkt bereit. Rein in Unions zweites Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte.

Unions Fans hatten vorher noch eine Message dabei: „Eisern ist..., ...nie zu vergessen, wo man herkommt!“, stand auf einem Banner in der Fankurve. Dazu kleinere Transparente mit den Sätzen: ...den Finger in die Wunde des kommerziellen Fußballs zu legen, ...Repressionen zu trotzen, ...zu stehen, solange es geht, ...in schwierigen Situationen zusammenzuhalten, ...sich immer wieder aufzurappeln, ...nie die Mannschaft auszupfeifen, ...nach einem Spieltag heiser zu sein, ...nicht vor Abpfiff das Stadion zu verlassen, ...während des Spiels das Handy in der Tasche zu lassen. Na dann!

20.45 Uhr: In einer Viertelstunde geht‘s los. Nach der Vorstellung der Mannschaftsaufstellung (bei der es Pfiffe für Unions Leonardo Bonucci aus der Neapel-Ecke gab) dürfen die Fans der Köpenicker jetzt ihre Stimmbänder aufwärmen: Nina Hagens „Eisern Union“ dröhnt durchs Stadion, untermalt mit einer roten Lichtshow. Fast 70.000 Schals werden gewedelt. Fehlt eigentlich nur noch die Champions-League-Hymne.

Schals in die Höhe gestreckt, das Olympiastadion in Rot getaucht - Union Berlin im zweiten Heispiel in der Champions League.

Foto: Inga Böddeling

20.20 Uhr: 40 Minuten bis zum Anpfiff! Unions Spieler kommen zum Aufwärmen auf den Platz, werden dabei frenetisch bejubelt. Das Olympiastadion füllt sich stetig. So langsam macht sich das berühmte Champions-League-Kribbeln im weiten Rund breit.

Die Aufstellung: So will Union spielen

19.58 Uhr: Die Aufstellung ist da: Union geht mit drei Änderungen im Vergleich zum 0:3 gegen Stuttgart ins Rennen. Stürmer Kevin Behrens sitzt auf der Bank, dafür rückt David Fofana in die Startelf, Brenden Aaronson und Sheraldo Becker sind ebenfalls dabei, dafür müssen Lucas Tousart und Kevin Volland erst mal zuschauen.





Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Khedira, Gosens - Aaronson, Haberer - Becker, Fofana

Großer Andrang vor dem Olympiastadion

Großer Andrang vor dem Olympiastadion. Viele Fans gehen wegen des Regens schnell rein.

Foto: Inga Böddeling / FMG

19.41 Uhr: Der Andrang am Stadion ist 75 Minuten vor Anpfiff groß. Viele Fans haben früh das Trockene gesucht und sind schon im Stadion oder drumherum.

S-Bahnen und U-Bahnen zum Olympiastadion sind voll

Fans drängeln sich vor einem S-Bahn-Zug. Bei der Anreise zum Olympiastadion waren S-Bahnen und U-Bahnen voll.

Foto: Inga Böddeling / FMG

18.38 Uhr: Rund läuft die Anreise aber nicht an. Die die S-Bahnen auf der Strecke Ostkreuz-Olympiastadion haben teilweise über zehn Minuten Verspätung. Der Andrang ist groß, die Bahnen überfüllt.

Auch in den U-Bahnen muss niemand frieren. Weil viele auf die U2 umsteigen, sind die Züge ebenfalls überfüllt. Bei der Anreise wird wieder viel Geduld gefragt sein.

Bundespolizei empfiehlt den Fans Anreise per S-Bahn

18.20 Uhr: Die Bundespolizei Berlin empfiehlt allen Fans von Union Berlin die Anreise per S-Bahn. Bei X, vormals Twitter, gibt’s auch Hinweise auf Italienisch. Ab 18.30 Uhr fahren aus Richtung Ostkreuz alle fünf Minuten Bahnen, die am Olympiastadion halten - S3, S5 und S9. Für die Anreise aus Köpenick verweist die S-Bahn auf die Baustelle auf der Linie S3. Weitere Infos hat die S-Bahn hier zusammengestellt. Alternativ kann auch die U2 bis zum Olympiastadion genutzt werden.

Union Berlin legt in der Youth League schon mal vor

18.09 Uhr: In der Youth League, dem Nachwuchswettbewerb der Champions League für U19-Teams, haben die Berliner Talente schon mal vorgelegt. Union gewann am Nachmittag mit 4:1 in der Alten Försterei gegen die U19 von Neapel. Für die Köpenicker war es der erste Sieg im dritten Spiel, bedeutet: Platz 3 in Gruppe C. Die Tore erzielten Tim Schleinitz, Julien Friedrich, Noah Engelbreth und Levis Prince Asanji.

Fans des SSC Neapel stimmen sich auf dem Breitscheidplatz ein

17.57 Uhr: Auf dem Breitscheidplatz stimmt sich eine kleinere Fangruppe des SSC Neapel auf den Abend ein. Angestoßen wird stilecht mit Glühwein und einem „Forza Napoli“. Manche von ihnen haben das Auswärtsspiel in Berlin für einen Kurzurlaub genutzt. Die Stimmung ist ausgelassen, insgesamt werden 3400 Fans des italienischen Meisters erwartet.

Das Wetter am Spielabend ist Union-like

17.30 Uhr: In dreieinhalb Stunden ist Anpfiff im Olympiastadion! Die Wettervorhersage: Union-like. Wie schon bei den ersten beiden Auftritten in der Champions League wird das Duell zur Wasserschlacht. Es regnet – und bis zum Anstoß schiebt sich das gewaltige Wolkenband weiter über Westend.