0:2 vs. Hoffenheim: Union Berlin stellt eigenen Negativrekord ein

Vierte Pleite in Folge 0:2 gegen Hoffenheim: Union stellt eigenen Negativrekord ein

Berlin. Union Berlin hat zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder vier Niederlagen in Folge kassiert. Am Sonnabend kassierte der Köpenicker Fußball-Bundesligist ein 0:2 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim. Nach den Pleiten gegen Leipzig (0:3) und Wolfsburg (1:2) und dem bitteren Last-Minute-0:1 unter der Woche in der Champions League bei Real Madrid bleiben die Berliner nun seit vier Spielen ohne Punkt.

Union Berlin gerät durch Elfmeter in Rückstand

Die Gäste aus dem Kraichgau waren ausgeruht in die Hauptstadt gereist und gingen durch einen Elfmeter in Führung. Nachdem Leonardo Bonucci Hoffenheims Andrej Kramaric im Strafraum umgerissen hatte, zeigte Schiedsrichter Deniz Aytekin sofort auf den Punkt. Der Gefoulte verwandelte sicher (22. Minute). Maximilian Beier legte in der 38. Minute nach, als er nach einem Konter im Sechzehner von Ex-Unioner Grischa Prömel bedient wurde und die Hereingabe unbedrängt einnetzte.

