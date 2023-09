Union Berlin misslingt Generalprobe für Madrid

Union kassiert in der Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage in Folge. Beim VfL Wolfsburg setzt es ein 1:2.

Nächste Niederlage 1:2 in Wolfsburg – Union misslingt Madrid-Generalprobe

Berlin. Union Berlin musste am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Die Köpenicker verloren mit 1:2 (1:2) beim VfL Wolfsburg und rutschten auf Rang acht in der Tabelle ab.

Die Frage, die die Köpenicker beantworten mussten, lautete. Kann die Champions-League-Premiere am Mittwoch bei Real Madrid ausgeblendet werden? Union lieferte die Antwort direkt mit dem Anpfiff: ja. Hellwach, den Gegner früh störend, mit schnellen Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte – die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, mit zwei Änderungen in der Startelf (Janik Haberer für den gesperrten Kevin Volland, Christopher Trimmel für Josip Juranovic) legte mit viel Elan los: Haberer bugsierte den Ball nach nur 42 Sekunden an den Pfosten.

Wolfsburgs Wind nimmt Union Berlin den Schwung

Dann waren die ersten knapp zwölf Minuten vorbei und der VfL tat genau das, was sein Coach Niko Kovac verlangt hatte – Union seiner Stärken berauben. Kevin Behrens verlor den Ball im Mittelfeld, dann ging es schnell per Doppelpass an Danilho Doekhi und Diogo Leite vorbei, schon stand es 0:1. Jonas Wind nahm den Köpenickern den Schwung nach Vorlage von Lovro Majer (12.). Das ist durchaus wörtlich zu verstehen.

Die Spielstärke der Wolfsburger stellte Unions Stärke, die Defensive, durchaus auf den Prüfstand. Nicht unwesentlich, wenn man bedenkt, dass am Mittwochabend im Bernabeu-Stadion ein ganz anderes Kaliber auf Union wartet. Doch immer, wenn die Wolfsburger das Tempo offensiv ein wenig erhöhten, verlor Union ein wenig seine defensive Ordnung. Für Madrid sicher fatal, für Wolfsburg jedoch ausreichend, um im Spiel zu bleiben.

Alex Kral setzte nach einem schnellen Vorstoß einen Kopfball nicht platziert genug. Doch es war das Signal für die mitgereisten 3600 Union-Fans: Die Berliner waren zurück im Spiel. Und sie belohnten sich durch Robin Gosens, dessen Kopfball die Flanke von Aissa Laidouni konsequent vollendete (28.). Unions größte Stärke, die defensive Ordnung, blieb dennoch auf dem Prüfstand.

Tousart feiert Bundesliga-Debüt für Union Berlin

Nicht einmal zwei Minuten nach dem Ausgleich lagen die Köpenicker schon wieder hinten. Nach einem Eckball drosch Joakim Maehle den Ball aus dem Hinterhalt ins lange Eck, nachdem Union-Torwart Frederik Rönnow den Ball direkt zum Dänen rausgefaustet hatte – und sich keiner bei Union für ihn verantwortlich fühlte (30.).

Es war ein durchaus selbstbewusster Auftritt, den Union in Wolfsburg ablieferte, auch nach dem Seitenwechsel. Doch vor 28.917 Zuschauern machten sich die Gastgeber zusätzlich eine Union-Schwäche zunutze: fehlende Kreativität in der Offensive gegen einen tiefstehenden Gegner. Fischer hatte inzwischen Lucas Tousart (Union-Debüt in der Bundesliga) und Sheraldo Becker (Comeback nach Verletzung, beide 61.) gebracht, später mit Juranovic (für Trimmel) und Brenden Aaronson (für Haberer, beide 72.) zwei weitere frische Kräfte.

Und Torschüsse gab es dennoch genug, 14 nach fast 80 Minuten. Doch das Gefühl, Union könnte in Wolfsburg noch der Ausgleich gelingen, wollte sich nicht einstellen. Becker vergab die Riesenchance zum Ausgleich (86.). Behrens köpfte in der siebten Nachspielminute noch über das Tor. Dann war es vorbei.

