Unoin Berlin: RB Leipzig beendet gleich zwei Union-Serien

Berlin. RB Leipzig hat gleich zwei Serien von Union Berlin in der Fußball-Bundesliga beendet. Der Berliner Fußball-Bundesligist kassierte nach 24 Heimspielen wieder eine Niederlage in der heimischen Alten Försterei. Zugleich endete durch das verdiente 0:3 (0:0) gegen den DFB-Pokalsieger vor 22.012 Zuschauern auch die Erfolgsserie gegen Leipzig nach fünf Siegen in Serie (alle 2:1).

Nach torloser erster Halbzeit, in der es vor allem bei Union einige wilde Szene gab, war es Xavi Simons, der Leipzig kurz nach dem Seitenwechsel in Führung brachte. Von Benjamin Henrichs am Union-Strafraum in Szene gesetzt, zirkelte der Leipziger den Ball ins obere rechte Eck (51.). Für Torwart Frederik Rönnow, von den Fans zum Unioner des Jahres 2023 gewählt und vor der Partie geehrt, gab es nichts zu halten.

Volland sieht Rot nach Foulspiel

Und es kam noch dicker für Union. Kevin Volland sah Rot, als er gegen Mohamed Simakan nachsetzte, zu spät kam und dem Leipziger in die rechte Wade trat (64.). eine völlig korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager.

In der Schlussphase verhinderte Rönnow einen höheren Rückstand gegen Dani Olmo (76.) und Henrichs (82.). Beim 0:2 und 0:3 durch Benjamin Sesko war er jedoch machtlos (85. und 87.).

