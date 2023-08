Champions League: Union Berlin trifft auf Real, Neapel und Braga

Berlin. Union Berlin kann sich bei seiner Premiere in der Champions League auf hochkarätige Gegner freuen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer trifft in der Gruppenphase auf Real Madrid, die SSC Neapel und den SC Braga. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Monaco.

Erster Spieltag in der Champions League ist der 19./20. September. Weiter geht es dann am 3./4. Oktober. Weitere Termine sind der 24./25. Oktober, der 7./8. sowie der 28./29. November und abschließend der 12./13. Dezember. Das Finale findet am 1. Juni im Wembleystadion in London statt.

Bonucci steht vor dem Wechsel zu Union Berlin

Zur spektakulären Auslosung passt, dass sich ein weiterer spektakulärer Wechsel anbahnt. So steht die Verpflichtung von Leonardo Bonucci offenbar kurz bevor. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger wird vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks einen Einjahresvertrag bei den Köpenickern erhalten. Als Ablösesumme wurden zuletzt zwei Millionen Euro kolportiert.

Bonucci, der trotz laufenden Vertrages bei Juventus Turin aussortiert wurde, hatte mit Italiens Rekordmeister acht Meistertitel und vier Pokalsiege geholt. Vor zwei Jahren gewann er die Europameisterschaft mit Italien. Im Finale gegen England erzielte er einen Treffer. Mit Bonucci würde sich Union gerade mit Blick auf die Champions League enorme Qualität und Erfahrung in den Kader holen.

Siebatcheu, Heintz und Skarke verlassen Union Berlin

Jordan Siebatcheu wiederum wird sich die Spiele von Union in der Königsklasse aus der Ferne anschauen müssen. Der Stürmer wurde an Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach verliehen. Trotz eines Superstarts in der vergangenen Saison hatte sich der US-Amerikaner nicht durchsetzen können.

„Jordan hat viele Spiele für uns bestritten und wichtige Tore erzielt. Dennoch hat die aktuelle Situation mit vielen Offensivspielern nun dazu geführt, dass wir einer Leihe zugestimmt haben”, kommentierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, den Transfer.

Auch Dominique Heintz und Tim Skarke werden nicht dabei sein. Innenverteidiger Heintz geht zum 1. FC Köln zurück, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. „In Köln sehe ich letztlich größere Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten“, begründete Heintz seinen Wechselwunsch. Offensivmann Skarke kehrt zu Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 zurück, von wo er 2022 zu Union gewechselt war.

