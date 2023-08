Union Berlin: 2500 Fans verfolgen erstes Training von Gosens

Berlin. Die Kulisse in der Alten Försterei hatte eher etwas von einem „normalen“ Testspiel gegen einen unterklassigen Gegner. Doch die gut 2500 Fans, die sich am Mittwochmorgen ins Stadion von Union Berlin aufgemacht hatten, verwandelten die letzte öffentliche Trainingseinheit vor dem Bundesligastart am Sonntag (15.30 Uhr, Alte Försterei) gegen den FSV Mainz 05 zu einem wahren Köpenicker Volksfest.

Mit riesigem Applaus wurde die Mannschaft von Trainer Urs Fischer empfangen, jede gute Aktion während der Übungseinheit wurde gefeiert, bei jeder Laufrunde, die an der Haupttribüne vorbeiführte, gab es erneuten Beifall. Mittendrin: Robin Gosens. Der Nationalspieler wurde am späten Dienstagabend von Inter Mailand verpflichtet. Er soll und wird die linke Abwehrseite beleben, ja verstärken.

Gosens zeigte sich bei Union Berlin gleich engagiert

Ohne Starallüren, dafür fokussiert zeigte sich der Nationalspieler, der über den Berliner Champions-League-Teilnehmer den Sprung in den Kader für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland schaffen will. Seine ersten Pässe im Sechs-gegen-zwei – präzise. Seine Grätschen im kurzen Trainingsspiel – präzise. Auch sah man Gosens immer wieder in kurzen Gesprächen mit Trainer Urs Fischer. Keine Frage, der „Neue“ will schnell die Abläufe beim Fußball-Bundesligisten lernen.

Gosens versuchte, sich vom ersten Moment an als Teil seiner neuen Mannschaft zu präsentieren – nur hatte er die Rechnung ohne Kevin Behrens gemacht. Als nach einer Laufrunde der Applaus von der Tribüne abzuebben drohte, forderte der Union-Stürmer das Publikum mit einer Handbewegung auf, weiter zu klatschen – und zeigte dabei auf Gosens. Der Ex-Mailänder quittierte dies mit einem Grinsen.

Als er sich auf eine individuelle Laufrunde machte, nutzten die Fans die Gelegenheit, ihn noch einmal mit Beifall zu begrüßen. Gosens winkte in Richtung Tribüne, um anschließend während einiger Dehnungsübungen, ins Gespräch mit Athletiktrainer Martin Krüger zu gehen. Keine Frage, Gosens genoss seinen ersten Trainingsauftritt im Union-Trikot.

Gosens spürt bei Union Berlin viel Vertrauen

„Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins habe ich sehr viel Wertschätzung und Vertrauen gespürt, daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen“, wurde der 29-Jährige in einer Klubmitteilung zitiert. Für ein erstes Statement gab ihn Union jedoch nicht frei.

Um die Zeit ein wenig zu überbrücken – Unions Profis betraten erst 33 Minuten nach Trainingsbeginn um 10.30 Uhr den Rasen im Stadion, zuvor wurde sich auf den Trainingsplätzen warm gemacht –, nahm sich Oliver Ruhnert Zeit für die Fans. Unions Geschäftsführer Profifußball erfüllte Foto-Wünsche, schrieb fleißig Autogramme. Der Vollzug des Gosens-Transfers schien auch den Kaderplaner der Köpenicker entlastet zu habe, Ruhnert wirkte locker und gelöst.

