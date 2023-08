Union Berlin erstrahlt mit Gosens in neuem Glanz

Berlin. Der Dienstag brachte vielen Menschen sicher einen unruhigen Tag. Die Gerüchte bezüglich des 1. FC Union überschlugen sich in den zurückliegenden Stunden. Immer neue Namen, immer neue Stars, die mit einem Wechsel zum Köpenicker Klub liebäugeln sollen. Die Aufregung rund um den Verein stieg stetig, die Infokanäle boten immer neue Zwischenstände.

Ende Januar war das schon einmal so, als ein gewisser Isco beim Fußball-Bundesligisten anheuern sollte. Er war bereits in Berlin, ließ sich untersuchen, doch der Transfer platzte in letzter Minute. Am Dienstag nun absolvierte Robin Gosens die medizinischen Tests an der Charité. Diesmal erwies sich die Mühe allerdings nicht als vergebens, einige Zeit später unterschrieb der Linksverteidiger einen Vertrag bei den Berlinern.

Der 1. FC Union, der Arbeiterklub aus dem Südosten der Stadt, ist damit endgültig angekommen in einer Sphäre, die kaum jemand für möglich gehalten hat. Statt einst Schlosserjungs laufen in der Alten Försterei nun aktuelle deutsche Nationalspieler über den Rasen. Der erstmalige Einzug in die Champions League bringt jetzt den Glanz des großen Fußballs in die Wuhlheide. Vom Champions-Legaue-Finalisten Inter Mailand kommt Gosens für rund 15 Millionen Euro zu Union.

Wechsel zu Union ermöglicht Debüt in der Bundesliga

„Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung und auf eine außergewöhnliche und spannende Saison“, so der Neuankömmling in der Mitteilung des Klubs.

Es dauerte aber ein bisschen, erst am späten Abend kurz vor 22 Uhr meldete Union den Wechsel des gebürtigen Emmerichers als perfekt. Schon gegen Mittag war der Außenbahnspieler in Berlin gelandet, musste dann vom BER einmal quer durch die Stadt nach Mitte zum Medizincheck, um anschließend wieder raus nach Köpenick zu fahren. Doch der Aufwand soll sich für beide Seiten lohnen. Am Sonntag könnte der neue Rekordtransfer der Berliner in der Bundesliga beim Auftaktduell gegen Mainz seine Premiere feiern (15.30 Uhr, Alte Försterei).

Zugang soll tragende Rolle bei Union spielen

„Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht. Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, mit der Verpflichtung von Robin eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben. Auf und neben dem Platz soll er nun eine tragende Rolle für uns einnehmen“, sagt Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball.

Gosens soll Union mehr Qualität auf der linken Seite verleihen, der Klub braucht hochwertige Spieler, um in der Champions League bestehen zu können. In der Königsklasse hat der 29-Jährige reichlich Erfahrung (28 Partien, vier Tore), stand gerade im Finale gegen Manchester City (0:1) auf dem Platz und hatte bereits zuvor mit Atalanta Bergamo in der Eliteliga viele Einsätze.

Union ist ein wichtiger Karriereschritt für den Außenbahnspieler

Auf der anderen Seite ist Union für Gosens ein wichtiger Schritt. Seit seinem Wechsel zu Inter fehlte ihm der Stammplatz, den der in Bergamo hatte und mit dem er sich für höhere Aufgaben empfahl. Für etwa 27 Millionen Euro war Gosens Anfang 2022 nach gut fünf Jahren bei Atalanta nach Mailand gewechselt. Doch seine Situation dort führte dazu, dass er die WM in Katar 2022 verpasste. Bundestrainer Hansi Flick berücksichtigte ihn nicht.

Nationalmannschaftskollegen: Robin Gosens (r./Inter Mailand) und Ilkay Gündogan (Manchester City) nach dem Finale der Champions League.

Foto: Flaviu Buboi / picture alliance / NurPhoto

Die Bundesliga soll nun helfen, dass die EM in Deutschland im nächsten Jahr mit Gosens stattfindet. Jüngst war er bereits wieder im Kader, bei Union kann er seine Ambitionen weiter untermauern. Für den Profi ergibt sich dabei tatsächlich eine besondere Premiere. Noch nie spielte Gosens in der Bundesliga, denn schon in der Jugend ging er über die heimatnahe Grenze in die Niederlande und später nach Italien (160 Partien in der Serie A, 28 Tore). „Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen“, so Gosens.

Bei Union kämpft Gosens um einen EM-Platz

Um sich bei Flick unentbehrlich zu machen, bieten Unions Auftritte in der Champions League dem Neu-Berliner eine zusätzliche Chance, sein Profil zu schärfen. Doch auch so strahlte noch kein Zugang bei den Köpenickern so viel Glanz aus wie der 16-malige Nationalspieler (zwei Tore), der bis 2027 unterschrieben haben soll und die bisherigen Rekordtransfers der Berliner deutlich in den Schatten stellt. Josip Juranovic, der im Januar von Celtic Glasgow kam, und Taiwo Awoniyi, der 2021 vom FC Liverpool geholt wurde und inzwischen in Nottingham spielt, sollen jeweils 8,5 Millionen Euro gekostet haben.

Etwas preiswerter, weil mit 36 Jahren in der Endphase seiner Karriere, aber mit einer noch imposanteren Vita als Gosens ausgestattet, ist Leonardo Bonucci. Der italienische Innenverteidiger wird bei Juventus Turin nicht mehr gebraucht, könnte Union mit seiner enormen Routine in der Königsklasse aber noch gut weiterhelfen. Der Europameister wird ebenfalls mit den Köpenickern in Verbindung gebracht. Auch der Angreifer und frühere Nationalspieler Kevin Volland (31/AS Monaco) soll mit Union in Kontakt sein. Weitere aufregende Tage stehen also bevor.

