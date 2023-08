Union Berlin: Wo Trainer Fischer noch Handlungsbedarf sieht

Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, hat in Bramberg am Wildkogel hart trainieren lassen.

Bramberg. Diesen Moment ließ sich Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, nicht nehmen. Als sich die Mannschaft des Berliner Fußball-Bundesligisten noch für die anstehende Trainingseinheit in Bramberg am Wildkogel vorbereitete, saß der Schweizer in Gedanken verloren auf dem Nebenplatz auf einem Ball und genoss den Anblick der Kitzbüheler Alpen.

„Ich habe mir das Panorama angeschaut. Einfach die Ruhe vor dem Sturm. Das Training ging ja kurz danach los, und dann ist man wieder voll drin. Sich einfach ein bisschen hinzusetzen und die Gegend auch mal zu genießen, kann guttun“, verriet der Schweizer in einer Medienrunde nach dar letzten Übungseinheit in Österreich.

Die Generalprobe für Union Berlin steigt am 5. August gegen Atalanta Bergamo

gegen Atalanta Bergamo Pflichtspielstart für Union Berlin ist das DFB-Pokalspiel beim FC-Astoria Walldorf am 13. August

Das erste Bundesligaspiel für Union Berlin wartet am 20. August gegen den FSV Mainz 05

Es war zuweilen tatsächlich ein Sturm, den der Champions-League-Teilnehmer in den Einheiten auf den Rasen gebracht hat. Trotz der nicht immer einfachen Witterungsbedingungen. Der Rasen war durch Starkregen schon das eine oder andere Mal in Mitleidenschaft gezogen worden. Dennoch zog Fischer eine positive Bilanz: „Der Platz war in gutem Zustand, das eine oder andere mal ein bisschen kritisch, aber wir mussten nicht anpassen.“

Hohe Intensität und mehr Technik für die Offensive

Das galt für seinen Kader umso mehr. Acht neue Spieler im Team, die die Spielidee der Köpenicker verinnerlichen müssen. „Die Jungs bemühen sich, Fortschritte sind da“, sagte Fischer, „das ist auch das, was ein Trainer sehen will.“ Hohe Intensität, und auch eine höhere Qualität in den einzelnen Übungen zeichneten die acht vollen Einheiten aus. Was nicht zuletzt auch daran lag, dass sich die Qualität im Kader offensichtlich noch einmal erhöht hat.

Allein mit Brenden Aaronson, David Fofana oder auch Benedict Hollerbach verfügt Union über drei neue Spieler, die das Offensivspiel mit ihrer Technik beleben können. „Facetten, die wir so noch nicht hatten. Es gilt, ihre Stärken dann natürlich auch auf den Platz bekommen“, weiß Fischer um die neuen Möglichkeiten.

Es tut sich was im Spiel nach vorn bei Union, ohne Frage. „Wir kommen schneller in die Vertikale. Das hat man in den Testspielen gesehen. Jetzt geht es darum, noch effizienter zu sein“, bilanzierte Fischer – und benannte zugleich das Hauptproblem seiner Mannschaft: „Wenn ich unsere Flanken sehe – wir kommen immer wieder toll in die Aktionen, toll in den Raum, haben die Möglichkeit, mit einer Flanke gefährlich zu werden. Aber es fehlt dann ein Abnehmer, es ist zu unpräzise. Da haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Es gilt auch, sich mehr Möglichkeiten zu erarbeiten. Aber dieses Sich-in-den-Druck spielen, da konnten wir zulegen.“

Tousart wird Union Berlin kürzer fehlen als befürchtet

Immer wieder sah man Fischer am Trainingsplatz in Einzelgesprächen mit den Spielern. Mit den Zugängen natürlich, um ihnen die Abläufe noch genauer erklären zu können. Aber auch mit Spielern, die schon länger dabei sind, um ihnen klarzumachen, dass man einer vergangenen Gelegenheit nicht nachtrauern soll.

„Wenn es vorbei ist, kannst du es nicht mehr ändern“, erklärte Fischer. Soll zum Beispiel heißen: Nicht einen verlorenen Zweikampf wiedergutmachen, sondern sich sofort wieder in die Ordnung bringen. Kompaktheit in der Defensive bleibt der große Trumpf bei Union.

Erneut kamen seine Profis ohne große Verletzungen davon. Lediglich Zugang Lucas Tousart musste mit einer Blessur am linken Oberschenkel pausieren. Aber offenbar nicht für länger, wie Fischer verriet: „Allzu lange wird es nicht gehen. Aber wenn ich mir die Bilder anschaue, musst du froh sein, dass es nur eine kleine Geschichte ist. Da hätte wirklich mehr passieren können.“ Tousart hatte sich die Verletzung im Testspiel gegen Udinese Calcio (1:0) bei einem Ausfallschritt im Zweikampf zugezogen.

Union Berlin sucht noch einen Linksverteidiger

Trotz der ausprobierten Alternativen (Tim Skarke, Josip Juranovic) soll in jedem Fall noch ein neuer Linksverteidiger verpflichtet werden. „Ist eigentlich schon auf dem Zettel, dass noch einer dazukommen sollte“, so Fischer. Bislang ist Jerome Roussillon bei Union der einzige Spieler für diese Position.

Fischers Credo hat sich in Bramberg derweil nicht geändert: „Ich bereite die Mannschaft auf eine ganz schwierige Saison in der Bundesliga vor, nicht auf die Champions League. Es gilt, die Mannschaft auf eine ganz schwierige Bundesliga-Saison vorzubereiten. Ich habe schon mein Ziel im Kopf: Im nächsten Jahr wiederum Bundesliga zu spielen.“ Die Tage von Bramberg waren ein erster Schritt dahin.

