Union Berlin: 1:0 gegen Udinese Calcio - aber Sorgen um Tousart

Union gewinnt im zweiten Test im Trainingslager in Österreich mit 1:0 gegen Udinese Calcio. Tousart verletzt sich am Oberschenkel.

Lienz. Union Berlin hat das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslager in Österreich gewonnen. Gegen den italienischen Europa-League-Starter Udinese Calcio gab es für den Champions-League-Teilnehmer aus Berlin ein 1:0 (0:0).

Jerome Roussillon erzielte in der 73. Minute den Treffer für den Berliner Fußball-Bundesligisten. David Fofana hatte den Ball für den Linksverteidiger mustergültig abgelegt.

Begegnungen zwischen Union und Udine machen deutlich, warum es sich um Testspiele und nicht um Freundschaftsspiele handelt. Wie schon im Vorjahr, als sich beide Mannschaften in der Vorbereitung ebenfalls gegenübergestanden hatten, schenkten sich beide Teams nicht.

Haareziehen – Udines Gomes sieht Rot

Im Gegenteil: Udines Norberto Gomes sah in der 44. Minute Rot, weil er Benedict Hollerbach im Nachlaufen an den Haaren gezogen hatte. Zuvor hatte sich Hollerbach nach einem harten, aber fairen Zweikampf dem Stürmer in den Weg gestellt. Beide Vereine einigten sich dennoch darauf, die Partie in der zweiten Halbzeit mit Elf gegen Elf fortzusetzen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff durfte sich Udines Festy Ebosele Gelb abholen, nachdem er Diogo Leite geschubst hatte. Unions Innenverteidiger war zuvor in einem Duell rustikal gegen Ebosele vorgegangen.

Unions Trainer Urs Fischer ließ wie erwartet jene Spieler ran, die am Freitag gegen den zyprischen Erstligisten Pafos FC pausiert hatten. Die Frage, ob denn nun Rani Khedira oder Zugang Lucas Tousart im defensiven Mittelfeld auflaufen würde, beantwortete der Schweizer ganz einfach: Er ließ beide spielen, Khedira gewohnt defensiver, Tousart mit mehr Offensivdrang.

Tousart muss nach einer halben Stunde verletzt vom Feld

Eine Variante, die durchaus funktionieren kann. Khedira – wenn zwischendurch auch mal von Coach Fischer zur Ordnung gerufen – gab den Organisator, Ex-Herthaner Tousart schaltete sich immer wieder dynamisch ins Offensivspiel ein. Ärgerlich jedoch: Nach knapp einer halben Stunde verletzte sich der Franzose in einem Zweikampf, aber ohne Fremdeinwirkung am linken Oberschenkel und humpelte vom Platz. Für ihn kam Hollerbach, der sich gleich unerschrocken ins Spiel einfügte.

Stürmer-Zugang Fofana, der neben Kevin Behrens ebenfalls von Beginn an dabei war, hing ein wenig in der Luft. Was auch daran lag, dass er gegen die Italiener nicht jene Räume bekam, die er braucht, um seine Schnelligkeit auszuspielen. Folglich war nur wenig von seinen technischen Fähigkeiten zu sehen, wie bei der Vorlage zur Führung.

Union hielt gut dagegen und erzielte durch Behrens auch ein Abseitstor (25.). Nach dem Seitenwechsel vergaben Janik Haberer und Danilho Doekhi per Kopfball (beide 61.) und auch Roussillon (80.) noch gute Chanen.

So spielte Union Berlin gegen Udinese Calcio:

Rönnow – Doekhi, Knoche, Leite – Juranovic, Tousart (30. Hollerbach), Khedira, Haberer, Roussillon – Fofana (90. Kemlein), Behrens (66. Kaufmann).

