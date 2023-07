Ex-Hertha-Keeper Alexander Schwolow wechselt zu Union Berlin

Berlin/Bramberg. Sieben Stunden lagen zwischen dem Ende des einen Kapitels und dem Beginn eines neuen. Am Mittwochmorgen gab Hertha BSC die Vertragsauflösung mit Alexander Schwolow bekannt. Dass der 31 Jahre alte Keeper keine Zukunft mehr beim Fußball-Zweitligisten in Westend hat, stand schon länger fest. Dass er seine Karriere aber trotzdem in Berlin fortsetzt, war dann doch eine Überraschung.

Am Nachmittag gab der 1. FC Union bekannt, den Torhüter unter Vertrag zu nehmen. Wenig später trabte Schwolow mit den neuen Teamkollegen im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Bramberg/Österreich auf den Trainingsplatz. In seiner ersten Einheit zeigte sich der Keeper gleich voll engagiert, tauchte bei ersten Übungen blitzschnell ab, was mit einem „Gut so“ von Torwarttrainer Michael Gspurning quittiert wurde.

Bei Union Berlin muss Schwolow Nummer eins Rönnow herausfordern

„Alex ist ein gestandener Bundesliga-Torwart“, erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. „Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden. Mit der nötigen Geduld sind wir sicher, dass dies gelingen wird und er unsere Optionen erhöht.“

Lesen Sie auch:

• Union-Boss Zingler kündigt weitere interessante Transfers an.

• Unions Quälgeist hat noch lange nicht genug.

• Wachablösung: Union hat Hertha endgültig den Rang abgelaufen.

Schwolow war 2020 für sieben Millionen Euro vom SC Freiburg zu Hertha gewechselt, hatte sich aber weder dort in 55 Partien noch auf seiner Leihstation in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 durchsetzen können. Nun braucht Union eigentlich einen Keeper, der Frederik Rönnow als bislang unangefochtene Nummer eins herausfordert. Ob Schwolow diese Qualität aufbringen kann, ist fraglich.

Interessant ist auch der Ablauf des Transfers. Nach der Vertragsauflösung war der Ex-Herthaner ablösefrei zu haben. Dass sich Union aber erst dann mit Schwolow beschäftigte, ist ausgeschlossen, da ein solcher Transfer mehr Zeit beansprucht. Zudem schlug der gebürtige Wiesbadener am Mittwoch auch schon im Trainingscamp des Champions-League-Teilnehmers auf.

Hertha BSC wird einen der Topverdiener los

Herthas Sportdirektor Benjamin Weber hatte am Morgen erklärt: „Wir haben die Situation offen mit Alex besprochen und in den vergangenen Wochen gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Dies ist uns nun gelungen.“ Mögliches Szenario: Union hatte Interesse angemeldet, war aber nicht bereit, eine Ablösesumme zu zahlen. Weil Hertha aber so einen der Topverdiener loswird, einigte man sich auf eine Vertragsauflösung.

Der große Gewinner: Schwolow. Der trotz durchwachsener Jahre eine neue Chance bekommt. „Union bietet ein ganz hervorragendes Umfeld, in dem hochprofessionell, mit Ruhe und viel Sachverstand gearbeitet wird“, so Schwolow. „Ich bin ein überzeugter Teamplayer, weiß was ich kann und freue mich sehr, hier einen aktiven Beitrag zu leisten.“ Wie aktiv, werden die kommenden Monate zeigen.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.