Union Berlin: Zingler kündigt weitere interessante Transfers an

Dirk Zingler, Präsident von Union Berlin, wirkt im Trainingslager in Bramberg am Wildkogel sichtlich entspannt.

Bramberg. Dirk Zingler, der Präsident von Union Berlin, wirkt entspannt. „Wann soll ich denn entspannt sein, wenn nicht jetzt, wo wir über die Champions League reden? Natürlich bin ich entspannt. Dem Klub geht es gut, wir haben uns wirtschaftlich toll entwickelt, die Abteilungen entwickeln sich alle toll, wir bauen unser Stadion – es gibt keinen Grund, unentspannt zu sein“, lässt der Chef des Berliner Fußball-Bundesligisten im Trainingslager der Köpenicker in Bramberg am Wildkogel wissen. Der 58-Jährige äußert sich in einer Medienrunde zu Fuße der Kitzbüheler Alpen außerdem über …

… seinen Drei-Tage-Aufenthalt in Österreich.

„Trainingslager ist immer eine schöne Zeit. In jeder Wechselperiode wechseln wir auch, wir sind ja Wechselweltmeister. Und es ist immer gut, wenn man sich kennenlernt, sich unterhält. Aber der Verein bereitet sich in Berlin auf die neue Saison vor, und sie wird uns viel Spaß machen. Die Arbeit wartet in Köpenick.“

… mögliche Transfers.

„Ich habe mich jeden Abend mit der sportlichen Leitung über Transfers unterhalten. Und ich denke schon, dass man noch interessante Transfers von uns erwarten kann, auch noch im Rahmen des Trainingslagers. Es ist kein Geheimnis, dass wir noch einen Torwart und einen linken Verteidiger brauchen. Und wir müssen immer darauf vorbereitet sein, dass noch jemand geht. Vorn sind wir aber gut besetzt.“ (Wenige Stunden nach dem Gespräch gab Union Berlin die Verpflichtung von Ex-Hertha-Keeper Alexander Schwolow bekannt, d. Red.).

… über den Stand der Vorbereitung.

„Die neuen Spieler sind alles gute Jungs, das überrascht uns aber nicht, weil wir uns im Vorfeld ja nicht nur mit dem Sportlichen beschäftigen, sondern auch damit, was es für Typen sind. Alle wollen immer hierher, weil es bei uns Spaß macht, Fußball zu spielen – das ist für uns ganz wichtig. Es spricht sich herum, dass die Mehrheit der Spieler bei uns besser wird.“

… über den Wechsel von Lucas Tousart.

„Er wurde von uns nicht anders aufgenommen wie jeder andere Spieler auch. Natürlich war uns die Brisanz bewusst. Ein Wechsel innerhalb der Stadt hat immer noch ein paar Nebengeräusche. Die muss man auch akzeptieren und auch respektieren. Die aktive Fanszene blickt ein wenig anders auf das, was wir tun. Wir verpflichten nie nur Fußballer, insofern war es eine Entscheidung, die im Verein immer diskutiert wurde. Aber das zeichnet uns aus, dass wir nicht nur sportlich gut aufgestellt sind.“

… über das große Zuschauerinteresse.

„Insgesamt 30.000 Zuschauer in den Testspielen gegen Rapid Wien und Holstein Kiel zu sehen, war schon schön. Auch wenn die 4x30 Minuten gegen Kiel für die Zuschauer schon anstrengend waren. Das kann man sicher im Trainingslager machen, aber im Sinne eines Vorbereitungsspiels in der Alten Försterei werden wir das sicher nicht noch mal tun. Hinzu kam dann auch die Pause mit dem verletzten Schiedsrichter. Das zog sich dann doch alles ein wenig in die Länge. Aber man sieht, dass die Menschen diese Spiele auch nutzen, um den Klub und die Mannschaft mal zu sehen. So viele Kinder, Jugendliche und Familien dort waren – ich glaube, dass der Anteil der Nicht-Dauerkarteninhaber recht groß war.“

… über einen möglichen Becker-Wechsel.

„Ob Sheraldo Becker (Vertrag bei Union bis 2024, d. Red.) wechselt oder nicht, werden wir sehen. Sheraldo will für sich privat, familiär und auch wirtschaftlich noch mal einen Schritt machen, das akzeptieren wir als Verein. Und das ist nichts Schlimmes. Aber Sheraldo denkt in dem Augenblick, in dem er hier Tore schießt, nicht an seinen Vertrag. Er ist bei Union glücklich, das macht den Erfolg auch aus. Grundsätzlich freue ich mich aber über jeden, der bleibt.“

… über den Einfluss durch die Champions League.

„Sie ist das Ziel eines jeden Profifußballers und muss am Ende das Ziel eines jeden Klubs sein. Sie wird uns aber nicht allzu groß verändern, weil es die dritte internationale Saison hintereinander ist. Natürlich ist es der Wettbewerb, der am besten organisiert ist. Davon können wir lernen. Aber wir haben zum dritten Mal hintereinander mehr als 40 Pflichtspiele, darauf ist die Organisation eingestellt. Die Champions League wird uns als Klub auch besser machen. Sich mit den Besten messen und austauschen zu können, das macht etwas mit allen Abteilungen.“

… über den Umzug ins Olympiastadion.

„Die Menschen freuen sich total auf diese Spiele und sind dankbar für diese Entscheidung. Aber natürlich gehen wir auch respektvoll mit denen um, die deshalb traurig sind. Ich gehöre auch dazu. Aber wir haben eine richtige Entscheidung getroffen und sind trotzdem traurig, dass wir diese Spiele nicht in der Alten Försterei spielen. Die Spiele für alle zu ermöglichen, ist weiterhin richtig.“

… über die zunehmenden Spielerwechsel nach Katar oder Saudi-Arabien.

„Das ist doch vollkommen normal. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Wir erwarten immer von anderen moralisches Verhalten, das wir noch nie haben selbst leisten müssen, weil wir noch nicht selbst in dieser Situation waren. Die Welt entwickelt und verändert sich. Dass die Golfregion, die arabische Welt den westlichen Demokratien in den nächsten Jahrzehnten den Rang ablaufen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So entwickelt sich auch der Sport.

Wir werden unseren Weg weitergehen, aber ich werde es nie jemandem vorwerfen oder ihn moralisch verurteilen, weil er irgendwo hingeht, weil er dort für sich und seine Familie mehr Geld verdienen kann. Es sind doch keine schlechteren Menschen dort? Diese moralische Überhöhung Europas gegenüber dem Rest der Welt geht mir richtig auf den Zeiger.“

Mehr über Union Berlin lesen sie hier.