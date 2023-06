Spielplan: Union Berlin hat das Glück erneut auf seiner Seite

Union startet wie in seinen ersten vier Bundesliga-Jahren mit einem Heimspiel in die Saison. Auch der Abschluss findet zu Hause statt.

Berlin. Union Berlin wird auch sein fünftes Bundesliga-Jahr mit einem Heimspiel eröffnen dürfen. Das ergab die Veröffentlichung des Spielplans für die Saison 2023/24 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag. Los geht es für die Köpenicker mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05.

Start der 61. Spielzeit in der höchsten deutschen Spielklasse ist der 18. bis 20. August. Eröffnet wird die Saison traditionell vom deutschen Meister. Titelverteidiger Bayern München startet am 18. August bei Werder Bremen (20.30 Uhr).

Union Berlin liegt nach vier Jahren in der ewigen Bundesliga-Tabelle auf Rang 35

Von 136 Spielen hat Union Berlin 58 gewonnen und nur 42 verloren (36 Unentschieden)

und nur 42 verloren (36 Unentschieden) Union Berlin war zum Bundesliga-Auftakt erst einmal siegreich (2022 mit 3:1 gegen Hertha BSC)

Für Union geht es am 2. Spieltag (25.-27. August) mit dem Gastspiel bei Aufsteiger Darmstadt 98 weiter. Es folgen die Spiele gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig (1.-3. September), beim VfL Wolfsburg (15.-17. September) sowie gegen die TSG Hoffenheim (22.-24. September).

Lesen Sie auch:Union Berlin und die harte Tour der Selbsterkenntnis

Gegen die beiden Top-Teams muss Union Berlin in der Hinrunde reisen. Am 7. Spieltag geht es zu Vize-Meister Borussia Dortmund (6.-8. Oktober), zum Rekordmeister Bayern München reisen die Köpenicker am 13. Spieltag (1.-3. Dezember).

Union Berlin trifft am letzten Spieltag auf Freiburg

Wie in den vergangenen vier Spielzeiten wird die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch das letzte Spiel der Saison vor heimischer Kulisse bestreiten dürfen. Am 18. Mai geht es für den Champions-League-Teilnehmer gegen den SC Freiburg.

Unions letztes Spiel vor der Winterpause findet am 16. Spieltag (19./20. Dezember) gegen den 1. FC Köln statt. Das Bundesliga-Jahr 2024 beginnt dann mit dem Hinrunden-Abschluss in Freiburg (12.-14. Januar).

So sieht der Hinrunden-Spielplan von Union Berlin aus:

19./20.8.: Union Berlin - FSV Mainz 05

Union Berlin - FSV Mainz 05 25.-27.8.: Darmstadt 98 - Union Berlin

Darmstadt 98 - Union Berlin 1.-3.9.: Union Berlin - RB Leipzig

Union Berlin - RB Leipzig 15.-17.9.: VfL Wolfsburg - Union Berlin

VfL Wolfsburg - Union Berlin 22.-24.9.: Union Berlin - TSG Hoffenheim

Union Berlin - TSG Hoffenheim 29.9.-1.10.: 1. FC Heidenheim - Union Berlin

1. FC Heidenheim - Union Berlin 6.-8.10.: Borussia Dortmund - Union Berlin

Borussia Dortmund - Union Berlin 20.-22.10.: Union Berlin - VfB Stuttgart

Union Berlin - VfB Stuttgart 27.-29.10.: Werder Bremen - Union Berlin

Werder Bremen - Union Berlin 3.-5.11.: Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 10.-12.11.: Bayer Leverkusen - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Union Berlin 24.-26.11.: Union Berlin - FC Augsburg

Union Berlin - FC Augsburg 1.-3.12.: Bayern München - Union Berlin

Bayern München - Union Berlin 8.-10.12.: Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 15.-17.12.: VfL Bochum - Union Berlin

VfL Bochum - Union Berlin 19./20.12.: Union Berlin - 1. FC Köln

Union Berlin - 1. FC Köln 12.-14.1.24: SC Freiburg - Union Berlin

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.