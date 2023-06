Kaufoption gezogen: Diogo Leite bleibt bei Union Berlin

Union Berlin zieht bei Diogo Leite die Kaufoption und bindet den Innenverteidiger an den Köpenicker Champions-League-Teilnehmer.

Diogo Leite stand in 40 von 48 Partien für Union Berlin auf dem Rasen.

Berlin. Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Diogo Leite fest verpflichtet. Der Innenverteidiger aus Portugal war im vergangenen Sommer vom FC Porto ausgeliehen worden. Beide Vereine hatten eine Kaufoption vereinbar, die Union gezogen hat, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Laut „Kicker“ sollen die Köpenicker dafür 7,5 Millionen Euro überwiesen haben.

In der vergangenen Saison entwickelte sich Leite zum Stammspieler, qualifizierte sich am vergangenen Wochenende mit Union als Tabellenvierter für die Champions League. Von 48 möglichen Partien in drei Wettbewerben bestritt Diogo Leite 40. Zudem feierte er sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft.

Union Berlins Ziel heißt wieder mal Klassenerhalt

„Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert. Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Klub behalten wollten“, erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, in einer Vereinsmitteilung.

Leite freut sich auf eine weitere Spielzeit in Berlin. „Die Saison war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und wir unsere Ziele erreichen“, sagte der 24-Jährige. Das erste Ziel heißt Klassenerhalt, wie die Verantwortlichen um Ruhnert, Präsident Dirk Zingler und Trainer Urs Fischer am vergangenen Sonntag erklärt hatten.

