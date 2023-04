Union Berlin: 1:2 in Dortmund – Union bestraft sich selbst

Berlin. Union Berlin hat im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund eine Überraschung verpasst. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag beim Titelanwärter mit 1:2 (0:1), bleibt in der Tabelle der Fußball-Bundesliga aber Dritter mit 51 Punkten.

Union Berlin mit besserer erster Halbzeit

Union zeigte sich von Beginn an stark verbessert im Vergleich zu den vergangenen drei Pflichtspielen, in denen die Berliner in der ersten Halbzeit alles vermissen ließen. Dennoch geriet Union nach 20 Minuten stärker unter Druck und kassierte in der 28. Minute das 0:1 durch Donyell Malen. Kurz vor der Pause stand Union-Torwart Frederik Rönnow beim Kopfball von Sebastian Haller goldrichtig.

Union kam auch gut aus der Pause, Niko Gießelmann gab den ersten Torschuss ab. Nach gut einer Stunde dann der Ausgleich. Einen langen Pass von Robin Knoche köpfte Kevin Behrens weiter auf Sheraldo Becker, der legte den Ball am Dortmunder Strafraum zurück auf Behrens – unten rechts schlug das Spielgerät zum 1:1 ein (61.).

Nach einem Fehler des eingewechselten Paul Seguin war es Youssoufa Moukoko, der zum 1:2 traf (79.).

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

