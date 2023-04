Union Berlin: Kolo-Muani-Show beendet Unions Pokal-Traum

Frankfurt. Union Berlin ist im Viertelfinale des DFB-Pokal ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag Eintracht Frankfurt verdient mit 0:2 (0:2). Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Berliner vor 49.500 Zuschauern deutlich unterlegen.

Im Grunde galt es für Union, eine Frage richtig zu beantworten: Wie ist Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani zu stoppen? Coach Fischer hatte im Vorfeld davon gesprochen, dass es schwierig sei, ihn aus dem Spiel zu nehmen. „Das gelingt nur als Mannschaft, und dafür müssen die Ketten miteinander funktionieren“, sagte der Trainer. Soweit die Theorie.

Grill im Tor von Union Berlin mit Riesenpatzer

In der Praxis hatte der Franzose in Diensten der Eintracht aber keine Lust, sich an irgendwelchen taktischen Kniffen des Gegners die Freude an seinem Spiel nehmen zu lassen. Zumal Unions-Profis ihrem Trainer offensichtlich nicht genau genug zugehört hatten, denn Kolo Muani konnte zuweilen machen, was er wollte.

Auf der anderen Seite stand erneut Lennart Grill im Tor. Die vage Hoffnung, Frederik Rönnow würde seine muskulären Probleme rechtzeitig auskuriert haben, erfüllten sich nicht. Und Grill, der am Sonnabend beim Erfolg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag in der Bundesliga (3:0) noch den Sieg festgehalten hatte, erwischte einen rabenschwarzen Tag.

Beim ersten Schuss von Kolo Muani aus 25 Meter war er noch zur Stelle. Doch beim 0:1 durch den Franzosen nach herrlicher Hackenvorlage durch Mario Götze wirkte er unentschlossen im direkten Duell mit dem Stürmer (11.). Und beim 0:2 dafür umso übermotivierter, als er plötzlich am linken Strafraumeck auftauchte, nachdem Kolo Muani nach langem Pass Unions Abwehrchef Robin Knoche mühelos enteilt war (13.). Es war nicht die einzige Unsicherheit des Schlussmannes, der bei den Köpenickern gerade erst einen festen Vertrag unterschrieben hat.

Erster Torschuss von Union Berlin erst in der 49. Minute

Dass es nicht zur Pause schon 0:3 stand, war dem Videoassistenten zu verdanken. Der vermeintliche Torschütze Rafael Borré stand im Abseits, da Schiedsrichtergespann um Bastian Dankert hatte den Treffer gegeben. Vorbereiter dieses Angriffs: Randal Kolo Muani, der einfach nicht zu halten war.

Fischer bracht zur zweiten Halbzeit Morten Thorsby für Paul Seguin und Sven Michel für Janik Haberer. Irgendetwas musste passieren, um ein Debakel zu verhindern. Und tatsächlich: Michel gab in der 49. Minute Unions ersten Torschuss ab. Frankfurt schaltete in den Verwaltungsmodus nach einer intensiven ersten Halbzeit, behielt jedoch die Kontrolle.

Michel bekam bei einem konter den Ball nicht unter Kontrolle (55.), dann kam mit Jordan Siebatcheu für Kevin Behrens ein frischer Angreifer (60.). Der Wille war Union nicht abzusprechen, noch einmal alles versuchen zu wollen. Doch der Wirbel, den Union zu entfachen versuchte, war nur ein laues Lüftchen. Zu wenig, um ins Halbfinale einziehen zu können. Der eingewechselte Jamie Leweling scheiterte noch an Eintracht-Torwart Kevin Trapp - dann war es vorbei.

