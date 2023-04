Union Berlin: Ein Rekord hält Union in der Champions-League-Spur

Berlin. Union Berlin nimmt die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison mehr denn je in den Blick. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gewann am Sonnabend mit 3:0 (0:0) gegen das Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart und festigte damit den dritten Platz hinter Borussia Dortmund und dem FC Bayern.

Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Königsklassenrang fünf beträgt nun bereits sechs Punkte, da RB Leipzig zu Hause gegen den FSV Mainz 05 unterlag.

Becker beendet seine Torflaute bei Union Berlin

Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit ohne Tore beendete Sheraldo Becker mit dem 1:0 für Union seine fast fünf Monate andauernde Torflaute (51.).

Kevin Behrens erhöhte nach 65. Minuten, kurz darauf besiegelte ein Eigentor von Ex-Unioner Genki Haraguchi nach einer Behrens-Flanke in den Strafraum den höchsten Heimsieg in dieser Saison.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

